Presupuesto 2021: cada persona pagaría S/ 1.489 por deuda fiscal

El proyecto del presupuesto público para el 2021 corre a contra reloj para su aprobación en el Congreso y su promulgación, dado que tienen como fecha límite el 30 de noviembre.

La presidencia del Legislativo citó a pleno para hoy, donde se debatirán los dictámenes sobre el tema, y que continuarán hasta el viernes 27.

El endeudamiento fiscal alcanza los S/ 47.651 millones aproximados para financiar los casi S/ 183.030 millones que utilizará el Estado en el siguiente año. Se eleva en más del doble de la deuda permitida para 2020 (ver infografía).

Ello considerando el contexto de la pandemia del Covid-19, que llevó al país a recurrir a un plan con un monto cercano al 20% del producto bruto interno (PBI) para afrontar el problema sanitario y económico.

¿Se puede determinar cuánto pagaría cada peruano por la deuda adquirida? De acuerdo a Guillermo Runciman, profesor de Finanzas de la Universidad del Pacífico, el cálculo a tomar es la deuda comprometida por el Estado al año y dividirlo entre la cantidad de ciudadanos en el país, considerando los intereses a definirse.

El pago se realiza con los impuestos recaudados, considerando también el impuesto general a las ventas en los consumos, sostiene.

Recaudación

Este endeudamiento, según indica el tributarista Jorge Picón, llevaría a que 32 millones de peruanos paguen S/ 1.489. Pero no son deudas a cancelar inmediatamente. “No es que lo pagas al día siguiente, sino en función del flujo de caja en el futuro, eso depende de la recaudación tributaria”, indicó. Por ello, recomendó que, para incrementar los ingresos fiscales, se realice una medida de sinceramiento tributario en la que las empresas que tengan litigios con la Sunat paguen solo los impuestos en conflicto y se perdonen las multas y los intereses. Con ello, estima el especialista se recaudaría entre US$ 4.000 y US$ 5.000 millones, además de destrabar a las empresas para generar inversiones y empleo.

Otra propuesta, apunta, es realizar una norma de repatriación de capitales, con la que se podría obtener entre US$ 3.000 y US$ 4.000 millones.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, había explicado en la sesión parlamentaria del lunes de la Comisión de Presupuesto que elevar el endeudamiento responde a la fuerte caída en la recaudación del Estado. La deuda usual para financiar el presupuesto anual, según Mendoza, era entre US$ 4.000 millones y US$ 4.500 millones. No obstante, hasta 2021 se proyecta que crezca a 38% del PBI la deuda pública.

Presupuesto

La Comisión de Presupuesto en la noche del lunes también aprobó por mayoría el predictamen de la ley de presupuesto para el 2021, luego de que rechazara una cuestión previa para incorporar primero las observaciones hechas por los parlamentarios.

Durante la sesión se mencionó que iba a realizarse una reunión con el MEF. Desde la cartera de Economía indicaron que se trató de una reunión técnica usual.

Consejo Fiscal se pronuncia

El Consejo Fiscal señaló que las propuestas legislativas del Congreso afectarían las finanzas públicas a mediano plazo.

En ese sentido, indicó que la deuda fiscal hasta 2024 podría llegar a 43,2% del PBI si se aplica la devolución de aportes para afiliados de la ONP, el pago de deudas derivadas en sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y el pase de trabajadores CAS a los regímenes 276 y 728.

La deuda proyectada en el Marco Macroeconómico Anual al 2024 es de 38,8% del PBI.

El costo de las medidas son S/ 15.956 millones, S/ 12.472 millones y S/ 2.000 millones, respectivamente.

La palabra

Jorge Picón, tributarista

“Dos medidas que se pueden tomar para generar ingresos son el sinceramiento tributario y una norma de repatriación de capitales”.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.