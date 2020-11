Deuda pública del 2021 será la más alta de los últimos 15 años

Para seguir atendiendo la emergencia sanitaria e impulsar la reactivación de la economía, el Gobierno no descarta seguir endeudándose. En esa línea, se calcula que el nivel de deuda pública del 2021 sea la más alta de los últimos 15 años.

Según explicó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, la caída de la recaudación de impuestos y la necesidad de seguir financiando la atención sanitaria generó que el déficit público se amplíe, pasando de US$ 4.500 millones al año, a US$ 20 mil millones tras la pandemia.

“Hemos tenido que prestarnos plata, utilizar dinero del Fondo de Estabilización. Nos hemos endeudado”, mencionó Waldo Mendoza.

Y en esa línea, adelantó que los problemas económicos no se van a solucionar el próximo año, “porque la recaudación tributaria no se va a recuperar y no es que los gastos por la pandemia van a desaparecer. Entonces, como consecuencia del mayor déficit fiscal, la deuda pública subirá del 26,8% del PBI a 35% este año, y para el 2021, a 38%”.

Las cifras se dieron a conocer ayer durante la sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso donde se aprobaron -por mayoría- los predictámenes de la ley de Equilibrio Fiscal, Endeudamiento Público los cuales fueron consensuadas previamente con los asesores técnicos del MEF y de la Comisión. Asimismo -al cierre de esta edición- estaba pendiente el voto del texto sustitutorio de la ley de Presupuesto Público del 2021.

Financiar vacunas

Cabe indicar que, de acuerdo al predictamen de la ley de endeudamiento para el 2021, se dio luz verde a las operaciones de deuda externa por hasta US$ 742 millones 010 mil, y de hasta S/ 41 mil 418 millones para las operaciones de deuda interna.

Cabe indicar que de dichas operaciones, S/ 47 mil 651 millones se destinarán a cubrir el presupuesto público del 2021, el cual ascenderá a S/ 183 mil 029 millones, permitiendo así financiar a sectores claves como la salud, educación y el transporte (ver infografía). Así como también “financiar las vacunas contra la Covid-19”, resaltó el ministro de Economía.

Al respecto, Waldo Mendoza exhortó al Congreso a no hacer políticas que ahuyenten las inversiones privadas pues se necesita generar confianza en los inversionistas a fin de que el país mantenga su calificación de riesgo y, de esa forma, cuando emitamos deuda “consigamos endeudarnos con tasas de interés más bajas”.

Reactiva Perú y FAE-Agro

Asimismo, la Comisión de Presupuesto también dio visto bueno para que el Gobierno realice para el 2021 emisión interna y/o externa de bonos hasta por el monto equivalente al 24,3% de la garantía soberana autorizada en el marco del Programa Reactiva Perú, y de hasta 28,8% de la garantía autorizada por el FAE-Agro.

De acuerdo al congresista Daniel Oseda Yucra del Frepap -quien pidió eliminar dichos artículos-, la disposición significa “autorizar endeudamiento para asumir compromisos de privados, y peor, autorizar que dichos créditos se aprueben mediante decreto supremo, puenteando el rol del Congreso”, señaló. Pese a su advertencia, la Comisión rechazó su cuestión previa.

Debate en el Pleno

El debate de los tres predictámenes se realizarán esta semana en el pleno del Congreso, donde está previsto llegar a consensos sobre el financiamiento de algunos proyectos públicos (se han presentado más de 3 mil propuestas), así como a los artículos referidos a la negociación colectiva, entre otros.

El Perú colocó bonos por US$ 4 mil millones

Este lunes el Perú emitió 3 bonos en el mercado internacional por un total de US$ 4.000 millones.

La idea inicial era colocar US$ 3.000 millones, pero la alta demanda llevó a poner el límite autorizado, detalló José Olivares, director general de Tesoro Público del MEF.

Fueron US$ 1.000 millones a 12 años con una tasa aproximada de 1,86%; US$ 2.000 millones a 40 años, a 2,78%; y US$ 1.000 millones a 101 años y 3,73%.

Se trata de la primera ocasión que el país emite un bono a más de siglo, con fecha de vencimiento el 28 de julio del año 2121.

El dato

Inversión pública. El MEF proyectó que la inversión pública de noviembre crecería en casi 19%. Asimismo, no descarta que la caída del PBI de este año sea menor al -12% estimado.

