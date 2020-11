Atractivas ofertas y diversas promociones. Eso es lo que trae el Black Friday, una de las fechas más interesantes del año para el comercio mundial. Y este viernes 27 de noviembre miles de marcas y tiendas ofrecen descuentos de ensueño en sus establecimientos tanto físicos como virtuales.

Es así que, con la pandemia del coronavirus, las compras por internet han tenido un impulso mayor, pero también han crecido las estafas, por lo que se debe estar preparado para saber dónde y cómo comprar de manera segura.

¿Cómo evitar las estafas en el Black Friday?

Ingresa a plataformas web seguras y de buena reputación

Para no ser engañados por las falsas ofertas este Black Friday, la Policía Nacional del Perú recomienda siempre asegurarnos de la fiabilidad de las páginas en las que vamos a colocar el número de una tarjeta.

Pero si existe la duda de que navegamos en una web segura y confiable, se puede verificar la dirección web y comprobar que delante de esta aparezca un candado cerrado. Eso quiere decir que la web es segura y que utiliza elementos seguros para nuestra navegación y compras.

Leer las políticas de privacidad y devoluciones de la empresa

Es menester fijarse en las políticas de privacidad y devoluciones de la empresa en la que estamos confiando nuestra compra en este Black Friday. Esta información suele aparecer al final de la web y en letras pequeñas para que no hagamos mucho caso. No obstante, estos datos son muy importantes de leer para luego no llevarnos más de un susto.

Es en este apartado en el que la tienda o marca debe detallar cómo son sus políticas a la hora de tratar los datos personales y en relación a la devolución.

No confiar ciegamente en ofertas demasiado buenas

Resulta complicado distinguir entre una oferta real y una falsa. En el Black Friday y el Cyber Monday, por ejemplo, muchos ciberdelincuentes se aprovechan de ello replicando e introduciendo muchas ofertas falsas.

Se debe desconfiar de las ofertas que llegan a nuestro correo prometiéndonos precios imposibles porque se puede caer en la trampa. Estas webs falsas buscan extraer los datos bancarios y realizar así cargos no autorizados que puedan pasar desapercibidos.

Proteger la información personal

Al momento de hacer la compra online, trata de comprar en sitios donde tengamos que dar los menores datos posibles. Nunca hay que brindar toda la información personal.

Una buena opción es tener una tarjeta con el dinero justo para las compras que se quieran realizar, y utilizarla para estas transacciones sin usar la cuenta habitual.

Si las dudas continúan, paga con Paypal

Si la página web en la que se va a realizar la compra no convence y genera dudas, lo recomendable es pagar los productos con Paypal, que cuenta con protección al comprador en caso de estafa.