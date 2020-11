Los beneficios tributarios al sector agrario los concentran solo 122 grandes empresas

La ley de promoción agraria − norma fujimorista que se pensó temporal, pero que acaba de cumplir 20 años vigente− vuelve a estar en el debate.

Y es que mientras la anterior gestión del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a cargo de Jorge Montenegro, planteó extender la aplicación de la ley a otras cinco actividades más −como producción láctea, de molinería, de almidones, confitería y de otros productos alimenticios−, la bancada de Frente Amplio impulsa una propuesta para derogarla.

Según informó Lenin Bazán, uno de los autores del proyecto de ley N° 5759-2020, su iniciativa apunta a “incrementar la recaudación para el 2021 en S/ 421 millones, que podrían destinarse a cerrar las brechas sanitarias, económicas y sociales generadas por el Covid-19. Así como garantizar los derechos laborales a los trabajadores del agro”.

Mayor recaudación

Y si bien desde la Dirección General de Políticas de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la postura es mantener la flexibilidad laboral en el agro, sí coincide en que los beneficios tributarios al sector (pago de 15% de impuesto a la renta y depreciación a razón del 20% anual) necesitan evaluarse para focalizarlos solo en las empresas más pequeñas.

Según expresa en un informe emitido el mes pasado (N°0109-2020-EF), “los beneficios tributarios al impuesto a la renta son altamente regresivos, ya que son las empresas de mayor tamaño, generalmente con mayores utilidades, las que mayores impuestos reducen”.

Tanto es así que, según cifras de la Sunat, 122 grandes empresas del sector agrario −de un total de 2.762 que se acogieron al régimen de la ley− concentraron el 73,2% de los beneficios tributarios en 2018; es decir, dejaron de dar al fisco S/ 275 millones. Mientras que 308 empresas concentraron el 85% de los mismos beneficios.

“Pese al importante crecimiento del sector, el incremento de la recaudación no ha sido proporcional. Entre el 2012 y 2019, creció en 115,5% el valor delas exportaciones agropecuarias, mientas que los ingresos de renta del régimen solo crecieron 29,2%”, señalan desde la Dirección General de Políticas de Ingresos Públicos del MEF.

Efectivamente, el valor de las agroexportaciones pasaron de US$ 643 millones en el 2000 −año en que fue aprobada la ley− a US$ 7.114 millones en el 2019. Y se estima que en el 2021 llegue a los US$ 10.000 millones.

En contraste, los impuestos recaudados por esta actividad fueron de S/ 50 millones en el 2007 y pasaron a S/ 199 millones en el 2019. Además, la Sunat estima que para el 2021 −año en que el país todavía seguirá golpeado económicamente por la pandemia− el costo fiscal de la ley de promoción agraria ascendería a US$ 451,5 millones.

Buscar la reinversión

Para Alejandro Fuentes, presidente de Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), la ley de promoción agraria “que ha generado el crecimiento de la agricultura moderna” debe mantenerse hasta el 2031, de acuerdo a la ley. No obstante, señala que también debe “impulsarse la reinversión de las utilidades para seguir generando desarrollo.

“Ojalá la ley pueda beneficiar a más productores, pero todo depende del asesoramiento para mejorar sus capacidades técnicas”, refiere Fuentes.

¿Precio laboral?

Si bien en las zonas agroexportadoras del país la tasa de desempleo está por debajo del 6%, según el MEF, la calidad del trabajo es un asunto aparte.

Laboralistas como el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros han manifestado que el régimen laboral agrario vulnera diversos derechos a los trabajadores. Entre ellos, a la sindicalización y a la negociación colectiva, pues no se les permite tener contratos indefinidos, sino eternamente de naturaleza temporal.

Son 400.000 personas que laboran en esta actividad, afectados por dicho régimen, que además “genera una falsa apariencia de remuneración mayor mes a mes, pero que deja al trabajador sin una CTS ante un eventual desempleo, y en el que tampoco siente la gratificación de diciembre o julio, pues este se le entrega incluido en el jornal diario”, manifestó por su parte el congresista Bazán.

La agenda del agro pendiente

Federico Tenorio es el nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), sector que no encuentra apoyo para su reactivación.

Gremios como Conveagro han pedido que se acelere con las colocaciones del FAE-Agro, cuyo avance es de solo el 3%. Cabe precisar que el anterior Ejecutivo quedó pendiente de evaluar las condiciones del programa para que tenga más alcance.

En tanto, desde Agap solicitan encontrar mecanismos para que la agricultura familiar pase a ser una agricultura moderna. “Ayudar a encontrar sinergias entre el pequeño productor y las grandes empresas”. Asimismo, el gremio solicitó la aprobación de la ley de moratoria a los transgénicos, que se aprobó en el Pleno Agrario. Agap solicitará una reunión con el Minagri para exponerle otros temas del sector.

Cifras

2,7 mil es el total de empresas acogidas a la ley de promoción agraria.

15% es el impuesto a la renta que paga el sector agropecuario.

S/ 2,2 millones es lo que dejó de recaudar el Estado en los últimos 10 años por la ley.

400 mil trabajadores con derechos laborales prorrateados.

