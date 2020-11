Gobierno aprueba emisión emisión de bonos hasta por 4 mil millones de dólares

A través de un decreto supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la emisión interna o externa de bonos, en una o más colocaciones, hasta por 4 mil millones de dólares.

Cabe indicar que dicha emisión servirá para cubrir los gastos de capital y los gastos corrientes no permanentes en el marco de prevención y contención del COVID-19 y la reactivación económica en el 2020.

Así como también cubrir los gastos previstos en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 afectados por la caída de la recaudación producida como consecuencia del COVID-19, así como otros gastos que se dispongan mediante una norma con rango de Ley que deben ser financiados con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia.

Cambios en la emisión de bonos

En otro decreto supremo, el Gobierno también aprobó algunas disposiciones para la emisión de bonos. En ese sentido, se aprobó que el importe de la emisión interna y/o externa de bonos, que en una o más colocaciones puede efectuar el Gobierno Nacional, es por un monto equivalente de hasta 4 mil millones de dólares.

Asimismo, se aprobó la contratación de BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC., como asesores financieros de la emisión externa de bonos; los mismos que fueron seleccionados con sujeción al Procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF.

La norma lleva la firma del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza.