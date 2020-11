Devolución de los fondos de la ONP requerirá de mayor análisis

Tras la luz verde al retiro de los fondos de las AFP, ahora queda pendiente la decisión de la devolución de aportes ONP, proyecto por el que tanto la cabeza del Ejecutivo como del Legislativo mantienen una postura de evaluar más a fondo la medida.

El presidente de transición Francisco Sagasti dijo que priorizarán el manejo responsable de la hacienda pública. “Si no hay propuestas concretas de cómo se puede aliviar o ayudar a las personas sin destruir por ejemplo el sistema previsional, lo que hará el Ejecutivo será examinar las demandas con tranquilidad”, dijo en sus primeras declaraciones a un medio local.

En el pleno realizado en agosto, cuando se aprobó la devolución de aportes ONP, Sagasti se abstuvo al voto del dictamen, por el cual manifestó que hay un dilema entre la injusticia con los afiliados que no alcanzaron los 20 años de aportes y no reciben una pensión, y al otro lado la norma contraviene con que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, por lo que el retiro de fondos afectaría a los pensionistas.

“Esperamos encontrar una solución viable y efectiva que permita superar estos dilemas de manera equitativa y viable en el corto plazo, pero sin poner en peligro las pensiones actuales y futuras. Y tampoco poner en peligro el trabajo de la comisión multipartidaria de reforma de pensiones”, apuntó.

¿Cuál es la postura de la actual presidenta del Congreso? La parlamentaria Mirtha Vásquez –quien también votó en abstención al proyecto– manifestó que esta autógrafa requiere de mayor evaluación. “Se pensó en esa posibilidad, pero siendo una urgencia de la población hay que reflexionarlo como Legislativo, no solo para paliar la crisis actual, sino cuál podría ser su futuro”, manifestó en entrevista con un diario local.

Como se recuerda, la norma fue aprobada el pasado 25 de agosto. El Poder Ejecutivo la observó y la devolvió al Congreso el 18 de setiembre.

El proyecto de insistencia se encuentra a la espera de ser debatido en el próximo pleno del Congreso, el cual aún no tiene fecha de convocatoria ni agenda establecida. De promulgarse la norma, se tiene previsto que el Ejecutivo presente una demanda ante el Tribunal Constitucional.

Sobre la autógrafa

La iniciativa busca la devolución del 100% de los aportes a los afiliados mayores de 65 años que hayan cotizado menos de 20 años, que no reciben una pensión por no llegar al mínimo requerido. Hay 223.000 personas en esta situación.

Además, permitiría un retiro de hasta S/ 4.300 (1 UIT) para los afiliados menores de 65 años. En este caso, se pagaría en dos armadas: S/ 2.150 a los 30 días desde la respuesta de la ONP a la solicitud presentada, y el monto restante a los 90 días calendario de la primera entrega (ver infografía).

El tercer grupo de beneficiarios se enfoca en los 575.000 jubilados vigentes en el DL 19990, a quienes se les otorgará un bono excepcional de S/ 930.

La ONP tendrá un máximo de 30 días para recibir cada solicitud de manera física, presencial o remota.

Datos

Afiliados. Hay 4,7 millones de afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Costo de la medida. Según informes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el costo de la medida sería de S/ 15.900 millones.

Comunicación para asegurar consenso

Para Jorge Guillén, especialista y docente asociado de Esan, una mejor comunicación entre el Ejecutivo y Legislativo facilitará un consenso a una propuesta intermedia para solucionar las demandas de los afiliados y pensionistas ONP.

“Si hay una propuesta que puede generar un forado fiscal que cayó al 30% y es insostenible para un país emergente como Perú, la comunicación efectiva influye mucho. Waldo Mendoza (ahora titular del MEF), quien lideró el Consejo Fiscal, con un documento con los datos más sólidos puede tratar de hacer una presentación y tratar de llegar a una negociación”, precisó.

