MEF: “Es necesario recuperar la fortaleza económica de 2019”

El nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, aseguró que los lineamientos que seguirá el sector a su cargo será mejorar la calidad del gasto y recuperar la fortaleza económica del país de 2019.

“La tarea que tenemos hacia adelante es que esa fortaleza, esa riqueza que teníamos el 2019 hay que recuperarla. Es técnicamente imposible recuperarla en un año, pero nuestra perspectiva es volver a ese lugar que nos permitió, como economía, acceder al crédito internacional más barato en América Latina, y contar con los fondos para responder ante eventos repentinos, entre otras cosas”, indicó en reunión con el personal del MEF.

El ministro agregó que si no se hubiera ahorrado en los buenos momentos no habría posibilidad de realizar políticas contracíclicas en tiempos difíciles. Además, destacó que es importante la interacción entre los funcionarios y otras instituciones, apuntando a que su cartera no solo realiza política fiscal, también política macroeconómica.

Mendoza agradeció que se sostuvo la política fiscal durante la gestión de María Alva a la cabeza del MEF, en una coyuntura de pandemia por la COVID-19.

“Me siento emocionado por esta responsabilidad. Me tranquiliza saber que por este ministerio, desde principios de los 90, casi todos los ministros y técnicos que han pasado fueron buenos profesionales, hicieron lo que tiene que hacer un Ministerio de Economía y Finanzas de un país responsable. Lo que tenemos es la herencia de esas tres décadas ininterrumpidas de trabajo”, expresó.

MEF, últimas noticias:

Texto que debe llenar