Desde diciembre podrá solicitarse el nuevo retiro

Para inicios de diciembre, cerca de 2 millones de afiliados a las AFP podrán iniciar el trámite para acceder al segundo retiro de hasta S/ 17.200 de sus cuentas individuales.

Ello, luego de que el gobierno de facto de Manuel Merino decidiera –como su último acto– promulgar la ley que faculta el nuevo retiro de fondos, aprobado en el Pleno el pasado 2 de noviembre cuando Merino de Lama era presidente del Congreso de la República y dirigía el debate.

“Estamos terminando el proceso de evaluación (de la ley de retiro de fondos de la AFP) para su publicación”, aseguró el último sábado Merino. Al día siguiente, mientras el país se solidarizaba con las familias de Inti Sotelo y Bryan Pintado, Merino y su entonces premier, Ántero Flores-Aráoz, firmaban la ley.

Para que pueda ser aplicada, lo que hace falta es que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) publique hasta el 2 de diciembre el reglamento operativo de la ley –aunque en las redes sociales se ha solicitado que se acelere con este paso–, y para el 7 de diciembre se habiliten las plataformas digitales o procedimientos físicos para que se envíen las solicitudes de retiros.

Primer pago en el 2021

¿Quiénes se beneficiarán? Según la ley, son tres grupos de afiliados (ver infografía): primero, aquellos que al 31 de octubre cumplieron 12 meses consecutivos sin realizar aportes a su cuenta individual podrán retirar hasta 4 UIT (S/ 17.200), quedando excluidos aquellos que califican al Régimen Especial de Jubilación Anticipada, es decir, los mayores de 50 años.

Segundo, aquellos afiliados que debido a la crisis económica por la que atraviesa el país, generada por la pandemia de la Covid-19, no aportaron en octubre último podrán desembolsar solo hasta 1 UIT (S/ 4.300).

Y tercero, los afiliados que son pacientes oncológicos diagnosticados por una institución prestadora de servicios de salud (IPRESS), que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Salud (RENIPRESS) de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

De acuerdo con el cronograma elaborado por Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacífico Bussiness School, el primer retiro en los tres grupos se realizará hacia el 6 de enero del 2021.

Pague deudas o invierta

Esta es la cuarta vez, en el contexto de la pandemia, que se aprueba una medida para que miles de familias peruanas afectadas por la crisis económica usen su ahorro previsional para cubrir sus necesidades.

De acuerdo con datos de la Asociación de AFP, con el decreto de urgencia (DU) 034 –que permitió el primer retiro de hasta S/ 2.000–, se desembolsaron S/ 2.968 millones.

Con el DU-038, para los trabajadores con suspensión perfecta, se retiraron S/ 2.064 millones, y con la ley del 25%, salieron otros S/ 19.246 millones. En total, S/ 24.278 millones salieron del fondo administrado por las AFP.

Con la nueva ley vigente, los economistas estiman que se desembolsen entre S/ 11.000 millones y S/ 14.000 millones. Lo que se traducirá, en el largo plazo, en que cerca de 4 millones de peruanos más no cuenten con una pensión en su vejez.

Al respecto, Enrique Castellanos, de la Universidad del Pacífico, señaló que aunque hay personas que por el contexto sí necesitan parte de su fondo para pagar deudas o invertirlo en algunos negocios, “hubiera sugerido solo habilitar hasta 1 UIT (S/ 4.300), que es suficiente para cubrir los gastos de cuatro meses”.

Hoy retirar S/ 17.200 equivale a casi 17 sueldos mínimos. “Ojalá que lo reinviertan en un proyecto productivo y no vaya solo a gasto, que no sea solo para comprar otro televisor”, indicó.

Por su parte, el docente de finanzas de Esan, Jorge Guillén, recomendó que “si no se tiene una necesidad urgente es mejor dejar los fondos ahí”. No obstante, también agregó que “si el afiliado tiene más de 60 años y menos de S/ 10 mil en su fondo, sería mejor que lo retire, porque para tener una pensión digna habría que tener más de S/ 250 mil soles en la cuenta”. anotó.

Reforma previsional continuará

Y en el marco del nuevo retiro de fondos de las AFP, Mirtha Vásquez, la nueva presidenta del Congreso de la República, exhortó a la comisión multipartidaria a continuar con la elaboración del proyecto para la reforma integral del sistema previsional peruano, el cual consideró un tema “urgentísimo”.

“Esta comisión debe proponer una propuesta ya sobre el sistema de pensiones que tanto urge en esta país”, declaró en diálogo con RPP.

Cabe precisar que la comisión, liderada por Carmen Omonte, tenía plazo hasta el 30 de octubre para presentar el proyecto, pero solicitaron ampliar por 60 días la vigencia del grupo de trabajo. De esta forma, el proyecto sería presentado a fines de diciembre.

Las cifras

S/ 14 mil millones sería el fondo total que saldría del sistema privado de pensiones por el retiro.

2 millones de afiliados potencialmente serían los beneficiados con la ley.

S/ 24,2 millones salieron de los fondos con los retiros anteriores.

Reacciones

Enrique Castellanos, Universidad del Pacífico

“Permitir el retiro de los fondos es una medida paliativa, pero no ataca el problema de fondo, que es mejorar los salarios y bajar la informalidad, y para ello se necesita invertir mejor en salud y educación”.

Jorge Guillén, profesor de finanzas ESAN

“Si usted no tiene que pagar deudas o no tiene otras complicaciones en sus finanzas, mejor dejar su fondo previsional en su cuenta individual y no hipotecar su futura jubilación”.

