Francisco Sagasti, quien asumió la presidencia de la República, adelantó previamente su opinión sobre el dictamen de insistencia de la ley que permitirá, de ser aprobado en el Pleno del Congreso, la devolución del 100% de los fondos a aquellos exaportantes a la ONP mayores de 65 años y que no accedieron a una pensión en el sistema nacional de pensiones.

“Desde el Ejecutivo tendremos que ver eso con la responsabilidad con la que se exige el manejo de la hacienda pública. Desde el Congreso podemos hacer el reclamos, la plata de los pobres, ladrones, etc., pero eso no ayuda en nada. Si no hay propuestas concretas de cómo se puede aliviar o ayudar a las personas sin destruir por ejemplo el sistema previsional , del cual dependen más de 575 mil adultos mayores (jubilados) que ya no tienen otra posibilidad de generar ingresos. Lo que hará el Ejecutivo será examinar las demandas con serenidad y tranquilidad”, dijo ayer Sagasti Hochhausler en entrevista con RPP.

Agregó, sin embargo, que se tratará de explicar mejor a la población sobre el impacto que, de aprobarse la ley, podría generar en la economía. “Hacer frente a los arrebatos que tratan de confundir, sabiendo que lo que plantean no se puede hacer”, anotó.

El presidente transitorio dijo: “Vamos a tratar de explicar mejor (...) el presupuesto público es austero y va a crecer sólo 3,5% en un momento en el que la recaudación fiscal se ha venido abajo en 30%, y tendremos que endeudarnos en mas de 30 mil millones de soles para cubrir el presupuesto y el servicio de deuda que se contrajo anteriormente, priorizar necesidades y desgraciadamente explicar que muchas demandas quedaran insatisfechas. No vamos hacer milagros”, declaró.

Cabe recordar que Sagasti tuvo como compañeros en las filas de las bancada del Partido Morado a los parlamentarios Gino Costa, Alberto de Belaunde y Daniel Olivares, de la bancada Morada, quienes votaron en contra del proyecto sobre la ONP. “Devolver aportes de (la) ONP no es posible, al ser un sistema de reparto sin aportes individualizados. Hacerlo nos obligará a endeudarnos, y amenazará nuestra estabilidad financiera. También es inconstitucional, pues Congreso no tiene iniciativa de gasto”, manifestó Costa Santolalla vía el Twitter en agosto pasado.

En tanto, Sagasti se abstuvo de votar pero sin antes decirles a las bancadas que apoyaban los retiros previsionales: “Ojalá no sean Gobierno en 2021 porque en menos de un año estaríamos peor que Venezuela”.