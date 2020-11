El programa Juntos, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), puso en marcha un proceso nacional de afiliación a domicilio para sumar a 89.919 familias con niños menores de 2 años a la intervención de ‘Apoyo Temporal para el Fortalecimiento del Desarrollo Infantil’ o Bono de los niños.

Los promotores del programa de ayuda social han empezado un proceso de visitas domiciliarias, con la capacitación y protección requeridas, y destinado en principio a los hogares que aún faltan incorporarse a la intervención temporal. De este modo, esperan identificar y afiliar a 31.804 más en Lima Metropolitana .

La primera etapa del proceso nacional de afiliación consistió en llamadas telefónicas a las potenciales familias usuarias, a fin de cumplir con las normas sanitarias y mantener el distanciamiento social, según se informó desde el Midis.

No obstante, detallan, los responsables del proceso comprobaron que un número significativo no contaba con conexión telefónica por problemas de red, por la pérdida del teléfono celular o por no poseer uno . Por ello, se procedió con las visitas.

Adicionalmente y con el propósito de ubicar a las familias y reunirlas en locales estratégicos para su afiliación, los promotores coordinan con dirigentes de organizaciones comunales, presidentes de rondas campesinas y representantes de comedores populares y Vasos de Leche .