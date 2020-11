Disrupción digital: ¿Cómo transforma al mercado y a los consumidores?

La velocidad de transformación de las nuevas tecnologías y su adopción en las sociedades ha provocado un nuevo fenómeno económico: la Disrupción Digital. Este ha llegado para transformar los modelos de negocio establecidos y provocar una brecha que ofrece oportunidades y amenazas para quienes lo enfrentan. Todo este proceso se ha visto acelerado -todavía más- a causa de la pandemia del COVID-19.

“El nuevo consumidor es el principal agente de transmisión de la Disrupción Digital. Es quien adopta las nuevas tecnologías para hacerlas propias y, a partir de ello, transforma las maneras cómo vive: cómo compra, estudia, se relaciona, trabaja, etc. La consecuencia es un abandono de los hábitos y costumbres tradicionales, creando un éxodo de la economía de la segunda revolución industrial a la digital, forzando a que sus proveedores de bienes y servicios se intenten transformar”, explica Claudia Muñoz Nájar, Directora de Educación Ejecutiva de UTEC.

Y es que la aceleración de la disrupción digital ha afectado a los sectores y mercados de distinta manera. Para la especialista, los sectores más afectados son precisamente los que más esfuerzo han desplegado en transformarse: Media, Tech, Telecom, Finance y Retail.

“Sin embargo, no todos han sabido aprovecharlo. Claramente, las telecomunicaciones no se adaptaron a tiempo y han sido devastadas, en comparación con los bancos, quienes hoy están un poco más preparados para la inminente comoditización acelerada del sector. Pero realmente es muy complejo predecir qué pasará, más aún con la incertidumbre añadida por la pandemia”, añade Muñoz Nájar.

En ese sentido, Leading Digital by UTEC y el International Institute for Management Development (IMD) han formado una alianza de conocimiento para compartir la investigación realizada por el Global Center for Digital Business Transformation y ofrecer un curso de nivel internacional que se dictará por primera vez en español para toda América Latina.

