Construcción. “En febrero 2021 se recuperaría toda la pérdida del año anterior”

-La construcción es clave para la recuperación de la economía peruana ¿Cómo está el sector a casi ocho meses del inicio de la crisis sanitaria?

- Bien, percibimos que hay un interés importante por parte del gobierno central porque a partir de junio y julio han comenzado a desarrollarse muchos proyectos de infraestructura nacional, apoyado por gobiernos regionales, gobiernos municipales a través del gobierno central, también. Entonces, percibimos que hay un incremento importante en la emisión de concursos públicos y concursos privados para la construcción de gran parte de su infraestructura nacional. Tenemos hospitales, escuelas, casas o programas de Techo Propio, programas alternativos de Mi Vivienda que están apoyando fuertemente el desarrollo del sector Vivienda a nivel de toda la región básicamente: Lima, donde trabajamos nosotros y la región Macronorte donde también estamos. Tenemos dos plantas, una en Lima y otra en Chiclayo, Lambayeque. Percibimos un incremento importante en el movimiento del sector desde Junio hasta la fecha que ha ido en aumento; sin embargo, también hay que acotar que tenemos una importante participación del sector de auto construcción, que por esta pandemia las personas han decidido realizar inversiones, adelantar inversiones en el mejoramiento de su vivienda y eso está apoyando fuertemente el sector, actualmente.

- En este sentido, ¿cómo estiman que será en la evolución del sector construcción este año, superaremos el bache que ocurrió durante la pandemia o todavía hay que superar algunos obstáculos?

- No, por el lado de gobierno se han hecho muchos esfuerzos, técnicamente se han suprimido, digamos a nivel de las instituciones públicas, muchos trámites. Se han aligerado muchos trámites, lo cual está apuntando un poco más a que este sector se dinamice más rápido. Las trabas administrativas y burocráticas casi se han reducido a menos de la mitad y eso está apoyando. Sin embargo, todavía este año sería un año de intensa recuperación y podríamos estar hablando de una recuperación del sector hacia el primer trimestre del otro año, como lo indican varios indicadores del BCR y de Macroconsult, que indican de que este año iba a recuperarse lentamente. Hemos pasado casi un -30% a-6% y la tendencia es que a partir del primer trimestre ese -6 podría convertirse +25 o +30 de crecimiento, lo cual quiere decir que habría una expansión importantísima de participación del sector Construcción en la recuperación de los empleos y del movimiento comercial, así como de la demanda.

- Fierro, cemento y ladrillo son elementos esenciales en Construcción ¿Cómo le fue a la industria ladrillera peruana, porque una cosa es el sector construcción en su conjunto, pero otra cosa es la industria ladrillera? Usted es gerente de Ladrillos Lark, ¿Cómo le fue a la industria ladrillera durante la pandemia y cuáles son sus perspectivas para el cierre del año?

- Bueno nos ha ido relativamente mal al igual que todas las empresas porque tuvimos que hacer el cierre desde marzo prácticamente hasta junio. Del 15 marzo al 17 junio se juntan tres meses de pérdida de todas las empresas que tuvimos que parar; sin embargo, esperamos una recuperación a partir del tercer mes del 2021. Sin embargo, estimamos que este año se cerrará en positivo. Como le digo, ha venido aumentando fuertemente la demanda del sector, del sector nacional de infraestructura a través del ministerio, de los programas del gobierno central, pero también tenemos una recuperación a nivel de usuario final, del auto constructor que es el que ha apoyado fuertemente el desarrollo de este sector y el auto constructor. Ese poblador que decide mejorar su vivienda lo hace por comodidad, para ampliar su hogar; y por otro lado, es una oportunidad para alquilar las unidades de vivienda o unidades habitacionales que puedan construir con finalidad de auto sostenerse en los próximos años.

- Significa entonces que las personas que han tenido acceso a dinero; por ejemplo con el retiro de las AFPs y retiró de las CTS, o algunas facilidades que han recibido de los bancos, entonces la gente está apostando por construir sus casas, sus terrenos, posiblemente construir en los aires con la finalidad de tener una renta que les permita también paliar la pandemia. La autoconstrucción, ¿es un problema para ustedes, es una bendición, debe regularse?

- La autoconstrucción está regulada en gran parte. Lo que sucede es que dados los costos altos de supervisión, mucha gente amplía su vivienda contando con un maestro, con un albañil que normalmente tiene mucha experiencia y evita la tramitología y los pagos que hay que hacer al municipio, los pagos por muchas otras partidas que necesitan. Como es normalmente gente que trata de maximizar el uso de su dinero lo hace en forma directa, a esto lo llamamos autoconstrucción; sin embargo, gran parte de las ladrilleras actuales, tienen una responsabilidad de poder ilustrar al usuario o al albañil sobre los usos de ladrillo porque hay modelos de ladrillo específicos para una zona. La auto construcción ha venido de menos a más, informándose y mucha gente ya toma muchas medidas seguridad con respecto a la cantidad de fierro que utiliza, al tipo de cemento, a la cantidad de mezcla, obviamente como no el tipo de ladrillo que se usan para una vivienda sismo resistente. El canal de auto construcción ahora está mucho más informado que hace 10 años y básicamente se están ampliando viviendas en forma horizontal y vertical con un margen de seguridad bastante bueno que es lo que nosotros vemos. Para nosotros es una bendición, porque es un sector que ante la falta, inicialmente de obras públicas, este sector se recuperó más rápido y se suma a la demanda del sector público, lo que apoyaría a poner los números en positivo del cemento, del fierro, de ladrillo, de las tuberías. Creo que la mayoría de empresas que trabajan sobre el casco grueso, el casco bruto desde de las viviendas tienen una performance similar a la nuestra.

- ¿Es suficiente el apoyo recibido para la reactivación de la actividad constructora?, porque, también se han entregado créditos, obviamente con el fondeo del Banco Central de Reserva con la finalidad de apuntalar financieramente a las empresas, estamos hablando Reactiva Perú, ¿ustedes han accedido a Reactiva Perú?

- Sí porque en un inicio tú sales de tres meses de no operar, de tres meses de tener completamente todo parado y encima inicias actividades comerciales, digamos el 15 de junio, inicias actividades teniendo pendientes por entregar, es decir, estamos al debe. Hay clientes que se le debía producto, entonces cómo ponemos a funcionar la planta que requiere materia prima, necesita energía y necesita gas y necesita pagar el salario de las personas. Se tuvo que acceder a un Reactiva inicialmente para poder arrancar la planta, entregar lo que se debía y paralelamente volver a tomar los ritmos de producción porque la planta nuestra, al igual que muchas otras del sector han iniciado con una capacidad ocupada de menos a más, comenzando con un 30%, 40% o 50% y hemos ido subiendo a lo largo de los meses, también en función de la demanda. Esta demanda nos ha hecho que, actualmente, se trabaje sobre alrededor del 100% de la capacidad instalada. Pero si los programas son importantes, se ve que la gente ha tomado parte de este dinero de programas del gobierno y parte de su CTS y AFP como una manera de ahorro, y el mejor ahorro que ve este gran grupo de personas es invertir en vivienda, porque es lo que queda para una renta futura es lo que estamos persiguiendo a actualmente.

- ¿Cómo es la mirada de ustedes tienen a través de las autoridades y también de la misma industria al sector informal ladrillero, Dónde se ubican, qué están haciendo ustedes para contener este crecimiento que podría haber en este sector?

- El país percibe, ya lo hemos visto con la pandemia, una actividad económica cuya informalidad supera el 70%. Como industria o como asociados, no podríamos hacer mucho, llámese que el volumen que tiene el país en este movimiento económico es muy alto y es poco controlable por los sistemas de gobierno, cualquier industria gubernamental de control no podría, porque primero estas industrias están a las afueras de Lima y contienen muchos grupos o clanes familiares que trabajan ahí; entonces, y golpear la economía estos grupos es bastante delicado, bastante trabajoso. Lo que estamos haciendo como empresas formales o las empresas que estamos asociadas a la Cámara Peruana de la Construcción, es simplemente, distribuir nuestro nuestra información acerca del correcto uso de los productos y los mínimos de resistencia mecánica que tienen que tener cada uno de estos productos para un sistema de construcción antisísmica. En realidad, no podemos hacer mucho, simplemente informar a la gente, ilustrar a los albañiles en los puntos de venta sobre el correcto uso del material y normalmente que pidan un material que tenga garantía, que tenga el certificado resistencia mecánica.

- ¿Cuáles son las proyecciones que tienen para el año 2021, el año del Bicentenario? Es importante indicar que el sector Construcción es dinamizador de la economía, genera empleos y también un círculo virtuoso en la economía. ¿Cuáles son esas proyecciones que ustedes tienen para el año siguiente y para los subsiguientes?

- Bien, tenemos estimado que alrededor del mes de febrero tendríamos que recuperar toda la pérdida del año anterior, de los 3 meses parados de pandemia y hacia adelante, y ya ponernos en azul y mantener un ritmo de contribución y desarrollo constante 2021- 2022. Sin embargo, también es bueno indicar que este sector funciona a su máxima a capacidad y esperemos que, tenemos nuevos proyectos de ampliación. Actualmente ya se está ampliando la fábrica de Lambayeque, se está duplicando su nivel de producción para poder abastecer al gran sector de la región Macronorte y esto lo hacemos en plena pandemia porque sabemos y conocemos que, saliendo de esta pandemia, en realidad, el poblador y la demanda por materiales de construcción va a seguir, así haya brote o rebrote. Yo creo que el sector, los sectores importantísimos que van a apalancar el desarrollo economía van a ser Pesca, Minería y Construcción, básicamente eso. Estamos confiados en que el sector va a ser apoyado, va a seguir apoyado fuertemente por el gobierno central y el usuario que recuperó la confianza y recupera un poco de dinero, también lo va a invertir en vivienda, en mejorarla o ampliarla y eso nos anima a continuar con los planes de ampliación hacia delante.

- ¿Cuánto han invertido en la ampliación de esta planta en el Norte?

La planta Lambayeque, que actualmente, el proyecto inició el 3 octubre, debería estar terminado alrededor del 30 julio del 2021. La inversión inicial son cuatro millones y medio de dólares aproximadamente, sin el valor del terreno, y esta planta, como operamos en todas las dos plantas, va a tener un corte sistematizado de alto desempeño porque es una planta totalmente mecanizada. Yo creo que, con ese nivel de inversión, este año estaremos cubiertos para poder tener un resultado positivo hacia 2023-2024.

- Bueno, como sabemos el sector Construcción es muy amplio, hay un déficit de vivienda de 20 mil unidades o 5 mil millones, he escuchado de déficit de sector básicamente, entonces todo lo que se puede hacer desde el gobierno central va a favorecer enormemente la recuperación del empleo y es un sector dinamizador y multiplicador. Yo creo que este gobierno está apostando fuertemente por este sector y el que venga, también va a hacer lo mismo. Es un sector que no debe parar porque es uno de los pilares de la economía. Yo creo que el gobernante saliente y el entrante van a tener que tomarlo de la misma manera, como un sector importantísimo en la recuperación económica del país.

- ¿Cuáles son sus recomendaciones a las personas que tienen algo de dinero y que podrían utilizarlo para construir su casa, para ampliarla, para hacer un departamento adicional, para techarla, etc, con la finalidad, obviamente, de darle rentabilidad a su dinero?

- Bueno un predio es la mejor manera de tener el dinero invertido y un predio en un país que crece en tasas de 2%, de 1,8% en tasa demográfica cuyo joven promedio sí forma familia, entonces tenemos que, en los próximos años la población va a seguir creciendo y va a seguir buscando mejoras en vivienda, entonces esta es la mejor manera de invertir, al revés de Europa, que donde los jóvenes no quieren tener hijos, no se hacen de familia, su población disminuye, su población vieja comienza a aumentar. En el Perú tenemos lo todo lo contrario, familias jóvenes, familias en formación, entonces, para este sector de vivienda es importante tener unidades construidas al año para poder suplir la demanda que tenemos y que va a seguir habiendo nivel de unidades de vivienda.