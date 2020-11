Waldo Mendoza: “Ampliar la presión tributaria no es tan sencillo, no hay que hacerse muchas expectativas”

Producto del impacto negativo que ha venido generando la Covid-19, el Ejecutivo ha implementado medidas de facilidades tributarias a las empresas y a las familias para que sobrevivan a esta pandemia. Esto trajo como consecuencia que los ingresos muestren un retroceso, mientras que el gasto público se elevó por las distintas medidas gubernamentales.

Debido a estos indicadores, el déficit fiscal pasaría de -1,6% en el 2019 a -10,7% para el presente año, según recientes proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta estimación haría que el Perú retroceda hacia el año 1989, así lo mencionó Waldo Mendoza, profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

“Si el déficit fiscal aumenta, evidentemente la deuda pública tiene que aumentar, un déficit fiscal se financia con deuda, cuanto más alto el déficit fiscal más nos endeudamos. Perú en el año 2019 tuvo la deuda pública más baja de América Latina, incluso más baja que el de Chile. Este año la Covid nos ha golpeado, la recaudación se ha caído, los impuestos se han caído, los gastos han subido ligeramente, por lo tanto hay un mayor déficit y hay una mayor deuda pública”, explicó Mendoza durante el Conversatorio CADE: Retomando la senda de la sostenibilidad fiscal.

Es así que la deuda pública llegaría hasta el 39% del PBI hacia el 2023, luego que el año pasado se tenga un endeudamiento de 26,8%. El efecto de este incremento de deuda se daría en el pago de interés. Es por ello, que Mendoza sostuvo que la tarea del Ejecutivo será el de recuperar la fortaleza fiscal, la cual se logra conteniendo relativamente los gastos y procurando elevar los ingresos.

Respecto a ampliar la presión tributaria, el experto recordó que históricamente la presión tributaria se ha encontrado en alrededor de 15% desde hace 40 años.

“Siendo realista la posibilidad de subir sustantivamente la presión tributaria es teórica, algo se puede hacer con los tributos que cobran los municipios por el predial. Ampliar la presión tributaria no es tan sencillo, no hay que hacerse muchas expectativas por ese lado, algo se puede hacer, pero no le vamos a robar 2 o 3 puntos del PBI”, acotó el economista.

En cuenta a los gastos, Mendoza indicó que en los próximos años deberán de reducirse los gastos que han sido de carácter transitorio. “Lo que hay que hacer es intentar controlar el gasto, intentar bajar el gasto de carácter transitorio”.

