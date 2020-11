Industria 4.0, una clave para el desarrollo del proceso productivo de nuestro país

El 21 de octubre, el Ejecutivo presentó el diseño de Política Nacional de Transformación Digital, uno de sus objetivos buscará vincular la economía digital, la reactivación y la competitividad de los procesos productivos del país.

Este punto ha sido denominado como la Industria 4.0, un concepto que surgió en Alemania en 2011, y es considerado un factor importante en el futuro de las economías a nivel global. De acuerdo con los estudios, esta metamorfosis podría generar que las empresas se conviertan en un lugar con toma de decisiones mejor informadas y mucho más interconectadas.

Partiendo de esta premisa, La República contactó con profesionales para una mejor explicación y detalle de lo que implica contar con una Industria 4.0 en el Perú.

¿A qué nos referimos con Industria 4.0?

De acuerdo con Jaime Montenegro, líder del área de TI & eCommerce en la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Industria 4.0 no se refiere únicamente a la digitalización de los negocios sino también a procesos de trasformación respaldados por la tecnología.

“Tiene que ver con un cambio dentro de las organizaciones, un rediseño del negocio, un cambio hacia nuevos modelos de negocio a partir de aplicación de soluciones innovadoras y apoyadas en la tecnología”, señaló en diálogo con este medio.

Bajo esos términos, Montenegro expresa que la Industria 4.0 debe replantear nuevas formas de hacer el negocio y un cambio tanto en la preparación y formación de talentos. “Se debe trabajar con nuestros equipos humanos para adaptarlos a los cambios a los que se enfrentan las empresas”.

Una trasformación que no debe esperar más

“En realidad, no es algo que se pueda elegir. La digitalización es una herramienta que en algún momento la vamos a tomar antes o después”, sostiene Álvaro Castro, especialista en temas de automatización y digitalización de plantas industriales de la empresa ABB.

En esa misma línea, sostuvo que Gobierno es el que debe asegurar que “esta transición sea la más rápida posible” para que esta sea una situación de ventaja competitiva con el resto del mundo caso contrario, la industria peruana “estará muy atrasada cuando esto sea el común denominador en todo el mundo”.

Por su parte, Montenegro agrega que ya debe ser prioridad para las autoridades iniciar con la transformación digital a fin de que se implementen políticas “realmente serias” y con una visión a largo plazo.

Asimismo, acota que en muchas partes del mundo la trasformación digital ha demostrado ser un potencial para enfrentar los problemas de los países como el desempleo, pobreza, salud y otros. “Necesitamos de gente que haya tenido experiencias exitosas en otras partes y venga a volcar esa experiencia aquí”.

Solo en Colombia, la Industria 4.0 se ha convertido en la principal generadora de empleo formal del país con un 2,2%; según estimaciones de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) difundido el 29 de octubre del 2020.

Nuevos diseños de producción y modelos de negocio

Netflix, Facebook o el comercio electrónico son solo algunas muestras de una trasformación digital en las empresas. “Estas sociedades nacieron digitales y evolucionan a un gran paso”, advierte Montenegro.

Castro detalla que, al implantar nuevas tecnologías al proceso industrial, estas tendrán que ir de la mano con herramientas como la analítica de datos e imágenes que permitan detectar problemas futuros.

“Lo que antes podía ser una parada intempestiva, que puede significar la pérdida de producción, ya sería posible prevenir debido a los sensores que se ubican en las diferentes partes de una planta”, acota el también ingeniero informático.

Industria peruana: realidad y desafíos para lograr su transformación

“El país en general debe ser un escenario que les permita a las empresas a encontrar sinergias”, manifiesta Montenegro, también ingeniero de sistemas, al advertir que en nuestro país son muy pocos los avances que se tiene en trasformación digital industrial. “Hay entidades y organizaciones que hacen el mejor esfuerzo”.

La clasificación de las entidades empresariales se hace de acuerdo a criterios, como el ámbito de actuación, el tipo de capital o la forma jurídica. No obstante, la relación con su tamaño es uno de los más utilizados; así podemos identificar empresas pequeñas, medianas y grandes.

Para Montenegro, esto se convierte en un factor clave al momento de evaluar la implementación de las tecnologías, ya que no existe una sola solución que pueda aplicarse en estos tres niveles empresariales.

La gran empresa se encuentra en procesos de transformación digital. Algunas de ellas ya cuentan con un plan que se implementa de manera aislada y que lograrán integrar en su totalidad en un plazo aproximado de diez años, indicia Castro, especialista en sistemas de control.

“La gran industria, en su mayoría, ya tiene un plan de transformación digital. Está formando líderes y está emprendiendo iniciativas en algunos aspectos críticos de la planta”.

Según el diario El Peruano, las medianas y pequeñas empresas (Mypes) desarrollan un papel fundamental en la economía nacional. Las cifras oficiales muestran que estas organizaciones constituyen el 99% de las unidades empresariales en el Perú, crean casi el 85% del total de empleos y generan aproximadamente el 40% del producto bruto interno.

A pesar de ello, Castro asegura que la mediana industria aún no ha evaluado en qué momento va a empezar a desarrollar estas iniciativas digitales. Mientras que la pequeña industria no ha podido encontrar la forma de llegar a las tecnologías porque, en muchos casos, tiene un costo elevado; y no contar con personal capacitado que pudiera ayudar a ponerlas en funcionamiento.

Una solución para estas brechas, propuestas por nuestro consultado, se encuentra en un apoyo del estado con el pago temporal de la inversión tecnológica de distintas empresas que quieran modernizar sus procesos tradicionales.

En tanto, Montenegro critica que el Estado solo se limite a modernizar digitalmente al aparato estatal, pero no es un promotor de este proceso en el país.

Información de ABB Perú, da cuenta que las industrias de minera y energía se han adelantado a trabajar proyectos de digitalización industrial. Uno de estos avances ha sido la incorporación de controles para llevar a cabo operaciones en ciudades cercanas o estaciones que trabajan con plantas remotas. Asimismo, la industrias petrolera, gasífera, cementera, cervecera y de bebidas, y de pesquería son otros de los sectores que se suman a dar el gran paso.

Los desafíos a superar

Álvaro Castro, ejecutivo de ABB, y Jaime Montenegro, miembro de la CCL, enumeran los principales retos a superar para lograr la tan ansiada transformación digital en la industria. Desafíos que deben ser resueltas tanto por el Estado como por las propias firmas.

Uno de los primeros pasos a tomar en cuenta guarda relación con la implementación de políticas de estado respecto al mejoramiento del servicio de internet con la construcción de infraestructura de fibra óptica o de antenas 4G o 5G; así como la ampliación de la cobertura de la red a más ciudades del país.

El segundo paso debe implicar, para Montenegro, la capacitación al personal acerca del uso de las tecnologías, cómo y dónde están siendo usadas para que se pueda replicar en su respectiva industria o quehacer particular.

Y es que, para el también especialista en marketing digital, la formación del talento es importante para esta revolución industrial, pero admite que en nuestro país esto es un déficit.

“Quienes van a liderar la transformación de las organizaciones son personas que tienen que tener la capacidad de poder hacerlo a niveles de lo que se hace en otras partes del mundo”, resalta Montenegro.

En respaldo a estas declaraciones, Castro pide que esta capacitación debería involucrar a instituciones como el Senati o los mismos colegios para que de esta manera se genere en el individuo un background digital.

Como tercer paso, desde ABB, sugieren el establecimiento de un nexo entre las empresas privadas adelantadas tecnológicamente con las de tipo tradicional. “El estado podría garantizar la unión de esa inversión de tecnología porque debe redituar el incremento de costo de producción y energía; con ese ahorro o ese incremento de producción pagar la tecnología que se está adquiriendo y que una vez pagada será un beneficio para la empresa que lo empieza a implementar”.

¿Dónde ubicaría la trasformación digital a la industria peruana en el mundo?

Castro advierte que la transformación digital se convierte en una vitrina para exportar talento para empresas extranjeras. De otro lado, destaca la capacidad importante de desarrollo de muchas marcas peruanas, sobre todo en temas culturales.

“También es una competencia, entonces, si bien es una oportunidad porque tenemos el recurso, debemos aprovechar esta situación, puesto que si llegamos tarde se convertiría en un desafío”, explica el directivo.

Montenegro resalta que el impacto de la digitalización en las empresas peruanas puede ser muy fuerte, debido a que de aparecer un rival con las herramientas tecnológicas potenciadas podría alcanzar altos niveles de producción y crecimiento económico que podrían causar la caída de muchas firmas peruanas. “Quienes estén preparados tendrán éxito quienes no saldrán afectados”.