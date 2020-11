Piden reducir el IGV a restaurantes para aumentar la formalización en el sector

La Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú) se pronunció respecto a los focos de contagio, sosteniendo que los centro de comida no son uno de estos lugares de propagación de la COVID-19.

En ese sentido, Blanca Chávez, presidenta de la asociación, indicó que son focos de contagio los que atienden en la informalidad, por lo que pidió al Gobierno que promueva la formalización de los pequeños negocios gastronómicos, dado que muchos restaurantes cerraron y los cocineros ofrecen la comida por delivery para subsistir.

"En los restaurantes seguros, no hay contagio, no hay riesgo y no lo hubo durante todo el tiempo del delivery. Cumplimos con todo el protocolo. Tenemos ya un 80% de informales, a dónde vamos a llegar, lo fácil sería cerrar mi local y hacer delivery sin pagar impuestos, estoy tranquila, nadie me fiscaliza, no es así la situación, sino que el Gobierno debe apoyar”, apuntó.

Sostuvo que para promover la formalización de los restaurantes se debería bajar el impuesto general a las ventas (IGV) para los restaurantes y negocios afines, como en otros países.