Habría tarifa única para el gas natural

El precio del gas natural es desigual entre Lima y las regiones, donde es mayor para los usuarios e industrias, según el último informe de Promigas.

Por ello, las concesionarias regionales pidieron que se aplique una tarifa nivelada en el servicio, abarcando el gas, el transporte y la distribución.

Sobre este aspecto, Erick García, director de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), indicó que se está trabajando en una ley para implementar una tarifa única en el país, “lo que permitirá generar más actividad en beneficio de los usuarios residenciales y comerciales”.

La propuesta de Promigas se explica en que la tarifa regulada de gas natural debe disminuir hasta ser menor en un 20% del precio del combustible alternativo. La diferencia entre el precio final y el monto de referencia sería subsidiada con el Fondo de Inclusión Social Energética (FISE), el canon por hidrocarburos, entre otras opciones.

Precios dispares

El precio en la capital, donde se traslada el recurso desde Camisea por gasoducto, es de US$ 12,10 por millón de BTU (MMBTU) para las viviendas, mientras que en el norte, donde distribuye Quavii, está US$ 17,10 y en el sur, en donde operaba Naturgy, US$19,10, señala el reporte. El promedio de ambos es US$18,10. En estos dos últimos casos el traslado es por transporte virtual, por camiones, con licuefacción y regasificación.

El monto a las industrias es menor, pero también diferenciado entre regiones. Si en Lima está a US$ 6,10 el MMBTU y en Ica US$ 6,20, ya en las regiones cuesta US$ 12,7.

Guillermo Ferreyros, presidente del Comité de Hidrocarburos de la SNMPE, explicó que actualmente el subsidio cruzado lleva a que se dependa del consumo industrial para que se subsidie en “gran parte” el precio de la distribución para los hogares, lo que afectaba una masificación eficiente.

Para 2019, el consumo industrial representaba el 24% del mercado de GN, utilizando 160 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), por detrás de los generadores eléctricos. Los residenciales y comerciales solo son el 3% (21 MMPCD).

Vale precisar que, de los 787 clientes industriales de gas natural que existen, 670 se encuentran en la capital.

Aquiles Mercado, vicepresidente financiero y administrativo de Promigas, recordó que en 2006 se publicó una ley para volver competitivo el precio de gas natural en regiones, pero no se compensaba con los montos adicionales en la cadena de suministros. “La comercialización de GNC y GNL llegaba a menor precio del que se podría distribuir a clientes industriales”.

Conexiones

Actualmente, el país cuenta con más de un millón de usuarios de gas natural, principalmente clientes residenciales y comerciales. La mayor parte se concentra en Lima y Callao.

La proyección para 2021 es alcanzar 700.000 nuevas conexiones y tener un total de 1,8 millones de usuarios, monto mayor a la estimación del Gobierno para el Bicentenario, de millón y medio.

Según Mercado, esto se lograría con las modificaciones que espera realizar el Minem: el subsidio a las inversiones a través del FISE -abaratando el precio de tarifas-, entre otros.

Piura

Inicio. Miguel Maal, gerente general de Quavii, indicó que el gasoducto de Piura tendrá una fase temprana de operaciones en abril de 2021 en Sullana, Piura y Talara. Para abril de 2022 se operará en Paita y Sechura.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.