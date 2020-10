Con el título ‘Las personas primero’, el Foro Visiones 2020 abordó durante los días 12, 13 y 14 de octubre el tema de la brecha de transformación digital para el desarrollo.

En el encuentro promovido por la Cámara Española, la Embajada de España en el Perú y el Foro de las ONG españolas, se reflexionó sobre los desafíos en la recuperación económica y social, los impactos de la desigualdad digital y el compromiso de las empresas ante los efectos de la pandemia del Covid-19.

Verónica Zavala, gerente del BID para México, resaltó la necesidad de contar con talento digital, trabajar la ciberseguridad y alfabetizar a nuestra sociedad.

“No podemos ver solo conectividad, tenemos que verlo de manera conjunta para cerrar brechas”, estimó, tras indicar que el Perú ocupa el puesto 71 en el ranking de transformación informática.

Entonces, surgió la pregunta: ¿la educación digital podrá cerrar las diferencias en la enseñanza en el Perú? La exministra de Educación Marilú Martens comentó que la formación ha cambiado a partir de la pandemia y que ahora toca pasar de la situación de emergencia a un estado de nueva educación con el componente web.

Reconoció que hoy la educación digital en el país tiene un valor limitado, con diferencias de aprendizaje entre los que tienen acceso a la conectividad y los que no la tienen, pero planteó que esas brechas pueden cerrarse fortaleciendo las alianzas público-privadas.

En zonas rurales

Pero ¿se puede resolver la conectividad en las zonas rurales? José Juan Haro, director de asuntos públicos y negocio mayorista de Telefónica Hispanoamérica, respondió que sí es posible.

Contó que desde mayo del año pasado opera en Perú una nueva compañía, Internet para todos, de la cual Telefónica es socia, que provee el servicio de manera distinta.

Dijo que se trata de una red que no atiende solo a una marca, sino que se pone a disposición, bajo un modelo mayorista, de cualquier operador que quiera utilizarlo.

Haro afirmó que al finalizar el presente año, dos de los seis millones de personas excluidas de la internet estarán finalmente conectadas.

Toca trabajar unidos

Jessica Rodríguez, presidenta de la Cámara de Comercio de Arequipa, señaló que la crisis provocada por una salud y una economía que no marchan ha hecho que el Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil entiendan que urge trabajar unidos.

Refirió que desde las empresas lo que hicieron fue reunir a todas las cámaras de comercio del país, a través de la red, para elaborar una agenda y proponerla al Gobierno. Agregó que es un plan con objetivos de desarrollo y contempla la reducción de la pobreza.

Desde los gremios laborales, Carmela Sifuentes, vicepresidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), subrayó que este gran sector ha sido el más afectado por la pandemia y, por ello, demandó una reactivación económica que también los favorezca.

La dirigente apostó por el diálogo para lograr una transformación, pero lamentó que en el ámbito laboral se subestime este mecanismo.

Por su parte, Alberto Andreu, profesor asociado de la Universidad de Navarra, planteó la agenda. Consideró que en momentos de pandemia toca trabajar de manera unida en pro de una economía que busque la sostenibilidad.

Enfatizó en ir un paso adelante y liderar metas enfocadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no esperar al Estado.

“Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se dijo algo relevante: la desunión mata. La desunión de los actores políticos, económicos y sociales mata. Es necesario trabajar en conjunto, pero con metas comunes y poder enfocar el esfuerzo de privados y públicos”, precisó el profesor de la Universidad de Navarra.

También están los recurseros digitales

Maite Vizcarra, gestora de proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación, se refirió a quienes hacen comercio electrónico muy pequeño.

“En Perú no solo hay mucha gente que está haciendo teletrabajo exitoso porque tienen acceso a internet y exploran habilidades digitales, también están los recurseros digitales que no tienen acceso adecuado a internet, pero han desarrollado capacidades informáticas. No son grandes plataformas de comercio electrónico, sino personas que hacen entregas pequeñitas. Ellos son parte de los 7 millones sin trabajo y necesitan más instrumentos para mejorar su productividad”.

