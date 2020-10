La economía nacional ya comienza a mostrar síntomas de mejora y ello se ha visto reflejado en el tercer trimestre del año, en el cual se estima que la caída sería de 10,27%, menos severa que el trimestre previo (-30,2%). Esto debido a que ya se levantaron las restricciones y ya están en marcha las diversas fases de reactivación económica, según un último informe del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) sobre la actividad económica al mes de octubre.

No obstante, el estudio advierte que dicha recuperación no se está dando de manera homogénea, sino solo en sectores extractivos y en la construcción.

“La recuperación es bastante desigual y hasta ahora concentrada en la construcción, las industrias extractivas (pesca, minería)”, explica Bruno Seminario, investigador del CIUP.

Ante ello, el CIUP prevé que hacia el cuarto trimestre la caída será mucho menos pronunciada, siendo esta de solo un dígito (-3,23%), de esta manera se tendría una contracción de 6,68% para el segundo semestre de este año.

Al anualizarlo, la proyección que hacen los investigadores del CIUP es que se tendría un retroceso de 12%, estimación similar a la del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Lenta demanda

Un indicador que se encuentra recuperando, según el estudio, es el consumo, sin embargo, este aún no llega a niveles similares a la prepandemia. El mismo comportamiento sucede con el comercio exterior, que a octubre no llegaría ni a los US$ 5.500 millones.

Y es que si bien las ventas internas y los pagos han mostrado un crecimiento, en los últimos meses lo han dejado de hacer. En setiembre, las ventas habían crecido 4,37%, pero en octubre se estima un aumento de solo 1,86%.

Por otro lado, el sector servicios –el que más mano de obra demanda– es el que más está tardando en recuperarse, pues lo hace a un ritmo lento.

Seminario también revela que muchos de los indicadores que se habían recuperado se han visto estancados o han vuelto a caer a un nivel inferior al que tenían antes de la pandemia.

Preocupa el agro

Lo que sí advierte el economista es que la producción agrícola muestra una tendencia a la baja, producto de la falta de capital que están teniendo los pequeños agricultores por la pandemia.

Vale recordar que, a la fecha, Cofide solo ha colocado casi S/ 41 millones de los S/ 2.000 millones que tiene el fondo del FAE-Agro, lo cual viene afectando a las familias agricultoras, pues podrían perder su producción ante la falta de apoyo estatal.

PBI nacional fue el segundo de menor caída en la región

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) señaló que la actividad económica peruana mostró la segunda menor caída entre los países de la región en agosto, al registrar una contracción de 9,8%, después de Brasil, que cayó 3,9%.

En comparación con otros países de la región, el impacto de la Covid-19 en la economía fue el más severo en Perú hasta junio, debido a la mayor duración de la cuarentena.

La entidad monetaria recordó que desde julio la economía nacional dejó de ser la que registra la mayor contracción de la región, ya que Argentina tuvo el mayor retroceso en ese mes.

En agosto, los países cuyas actividades económicas cayeron más fueron Argentina (-11,6%), Chile (-11,3%) y Colombia (-10,6%).

