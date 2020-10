“Los accionistas de Petroperú somos todos los peruanos y nadie a la vez”

El economista Carlos Paredes, expresidente de Petroperú, fue entrevistado el miércoles 21 de octubre en RTV Economía, el programa económico del diario La República. En la entrevista señala que la refinería de Talara es rentable, no en el margen deseado, pero que “debe terminar su construcción lo antes posible y con el menor costo posible”. El economista sí considera que Petroperú puede lograr el financiamiento faltante para culminar las obras y ponerla en operación para la producción de combustibles menos contaminantes; sin embargo, sostiene que, pese a la rentabilidad que dará la refinería, tendrá una pérdida de valor para Petroperú.

-Petroperú tuvo un EBITDA, es decir un resultado económico antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, de US$ 394 millones en el 2019. Se estima que cuando la refinería de Talara esté lista ese resultado económico se duplicaría en beneficio de Petroperú. Por tanto, ¿La modernización de Petroperú de la refinería de Talara es o no rentable?

-La refinería tiene una rentabilidad baja y esta rentabilidad baja es menor que el costo de capital de Petroperú, por eso es que destruye valor para la empresa.

-¿Con la rentabilidad de la refinería, Petroperú puede pagar el financiamiento de su construcción?

-Si el costo de financiamiento es mayor al margen por la comercialización, entonces no es un negocio rentable. Petroperú es la empresa más grande en el mercado de combustibles, tiene el 50% del mercado y esto le permite fijar precios. Sí, la refinería se va pagar con los ingresos de Petroperú y eso lo vamos a pagar todos los peruanos.

-Chile tiene dos refinerías y no produce ni una sola gota de petróleo, pero sí apuesta por su empresa estatal. Petroperú si tendrá rentabilidad aunque menor, como usted lo señala, pero con esto ¿sí podría pagar el financiamiento de la refinería en Talara?

-No tengo duda que Petroperú va pagar la refinería. De eso no hay ninguna duda. Nadie cuestiona eso. Petroperú, además de la refinerías de Talara y Conchán tiene la de Iquitos. La de Iquitos y Conchán son bien chicas y son refinerías que no cumplen con los estándares de azufre. Tenemos que ver qué se hace con ellas en el futuro. La refinería antigua de Talara, la que dejó de operar el 31 de diciembre del año pasado, no cumplía con los estándares para producir combustibles con menos azufre y era necesario adecuarnos a la normativa ambiental. Y la pregunta que habría que hacerse es si la manera de adecuarnos a eso, de proveer combustible que contamine menos el ambiente, era si tenía que hacerse una refinería de esta magnitud en Talara o tal vez hacerla en otra parte o dedicarnos al negocio de importación y comercialización de combustibles más limpios, que es lo que está haciendo Petroperú en este momento, que está vendiendo en el mercado diésel y gasolinas sin estar refinando petróleo. Estamos importando, estamos comercializando y estamos ganando dinero con ese negocio. Entonces la pregunta relevante es, ¿era necesario en el 2013 embarcarnos en una refinería de este tamaño en aquel lugar, lejos del mercado o había alternativas más rentables para Petroperú y por lo tanto para los peruanos?

-La ubicación de la refinería de Talara es estratégica para producir combustibles limpios con el crudo que llega de la selva y de los campos de producción de países vecinos de Ecuador y Colombia. ¿Esta refinería, por su ubicación, más allá de que pueda estar o no en otros lugares del país, sí es importante para las operaciones de Petroperú?

-Tienes que ubicar la refinería en un lugar estratégico. El petróleo de la selva es cada vez es menos, y hay que hacer algo para revivir la inversión petrolera en nuestra Amazonía, que cumpla con todos los estándares ambientales y sociales. Parte de la problemática se toca en el libro (“La tragedia de las empresas sin dueño, el caso de Petroperú”) el tema de la refinería es un capítulo del libro, de once.

-¿Y cuál es el problema de refinar petróleo en Talara?

-El petróleo de la selva es pequeño en relación a la capacidad de refinamiento de la nueva refinería en Talara. Estamos, más o menos, trayendo 12.000 barriles por día cuando la capacidad de procesamiento es de 95 mil. El mensaje es promover una inversión para la explotación de petróleo en la Amazonía y poder usar la refinería de Talara que tiene tecnología de punta para procesar petróleo pesado de la selva, y que sea más eficiente. Pero acuérdate que el petróleo de la selva no llega a Talara, llega a Bayóvar, y hay que hacer una operación de almacenamiento y transporte y no es que el costo de transportarlo a Talara toda esa operación logística sea más barata llevándola a Talara que a un lugar más cercano al mercado. La refinería de Talara se hizo cuando teníamos una gran producción petrolera en Piura, mucho antes de descubrir el petróleo en la selva. Tenía una lógica económica cuando eso se hizo a principios del siglo XX y se amplió en la década de los 50. Esa lógica económica ya no es la misma hace 10 años ni hoy día. En el proceso de fragmentación de Petroperú se menciona a varias privatizaciones, de los campos, grifos, pero fue muy importante también la privatización de la refinería La Pampilla que era más grande y más moderna que la de Talara. Ese es un caso que habría que analizar para poner en perspectiva el tema de la nueva refinería.

-Usted tituló su libro “La tragedia de las empresas sin dueño, el caso de Petroperú”. ¿Por qué afirma que Petroperú es una empresa sin dueño?

-El dueño formal, el accionista formal de todas nuestras empresas públicas, cien por ciento estatales, es el Estado peruano y el Estado peruano nos representa a todos. Es decir, los accionistas de Petroperú somos todos los peruanos y nadie a la vez. Ninguno de nosotros se pone a analizar cómo se está gestionando la empresa. Los representantes del Estado en la Junta de accionistas, que son ministros o viceministros, tienen muchas otras tareas que hacer y le prestan poca atención a la petrolera estatal. Los directores que representan a los accionistas, tienen una altísima rotación. Eso está documentado en el libro y no es de aquí hace dos años, es de hace 50 años. Entonces el accionista no está presente, no está vigilando, no está cuidando por la inversión de todos los peruanos. En este contexto la gerencia y algunos grupos de interés dentro de la empresa son los que manejan Petroperú y lo que analizo en el libro es cuál es la lógica de una gestión de una empresa cuando el control de la misma no está siendo analizado por un accionista concreto.

-En la presentación virtual de su libro, el economista Humberto Campodónico, a quien usted invitó para la presentación, señala que es al revés y dice que lo que hay es “un dueño que no quería tener empresa”. Y le digo esto porque la intención durante los diferentes gobiernos ha sido la de liquidarla, privatizarla, pasarla a manos privadas. ¿Por lo tanto no es al revés, que el dueño no quiere tener su empresa?

-Aprovecho para agradecer a Humberto Campodónico, un buen amigo, me precedió Petroperú y consulté con él varias veces cuando estuve en la presidencia. Es un excelente profesional. Creo que él no pone en cuestionamiento mi hipótesis de que no hay dueño, además un dueño concreto, formal. Los diferentes gobiernos no han querido tener a Petroperú, es un dolor de cabeza, no quieren saber de la empresa. Y algunos quisieron privatizarla. Lo digo en el libro, hablar de privatización de Petroperú es lo que justamente tienes que hacer para no hacer nada. Está la oposición política y despierta tantos sentimientos el tema de la privatización, que aquel que proponga privatizar, está proponiendo en el fondo no hacer nada.

-¿Es viable la privatización?

-Yo creo que la privatización se ha vuelto inviable en este momento. Y por eso la salida es lo que está prevista en la Ley 30530 que se dictó en el 2013. Incorporemos capital privado, que se convierta de capital mixto donde el Estado tenga participación mayoritaria y que incorpore capital privado a la gestión. Eso lo hará más transparente, más eficiente y con eso está de acuerdo Humberto Campodónico y muchos analistas. Pero hay que tener la decisión de hacerlo y de ser consciente de que eso no se podrá hacer si seguimos endeudando Petroperú. Petroperú está sobre endeudado y no es una buena idea sobre endeudarlo.

-¿Cuánto de inversión es lo que falta para terminar la modernización de la refinería de Talara?

-Sin contar los intereses con estos nuevos costos adicionales que nos ha traído la pandemia, probablemente la refinería nos cueste alrededor de US$ 5.000 millones. Se requiere entre US$ 700 millones y US$ 800 millones para completar la refinería.

-¿Y es posible que Petroperú financie lo faltante para terminarla?

-Si Petroperú va al mercado de capitales y dice quiero pedir un préstamo, habrá colas de varias cuadras de bancos de inversión ofreciendo el financiamiento. Y Perú tuvo tan buen comportamiento macroeconómico en los últimos 30 años que hace que seamos muy apreciados en el mercado de bonos. Entonces no va haber problema en conseguir deuda. El problema está en que no necesitamos más deuda, necesitamos fortalecer patrimonialmente a la empresa. Se requiere de una participación importante del Estado. No estamos pateando el problema para adelante y el problema no es solo los ratios financieros, sino que con el nivel de endeudamiento lo que se hará es impedir capital privado minoritario y se asegura que el actual statu quo se perennice en el tiempo y eso no es bueno para los peruanos.

-Tenemos resultados de una encuesta en nuestras redes sociales. La pregunta es. ¿La refinería de Talara es un proyecto rentable? La respuesta del público es: SÍ: 52%, NO 48%. ¿Qué opina de este resultado?

-Creo que ambas respuestas pueden ser correctas en el sentido de que si calculas cuál es la tasa interna de retorno del proyecto te va dar positiva, muy chiquita, pero positiva y en ese sentido te van a decir que es rentable. Pero el 48% que ha dicho que no, lo que señala es que esa tasa de retorno positiva es menor que el costo del capital y por lo tanto no es rentable, el proyecto tiene un valor presente neto negativo. Nos destruye valor.

-¿Qué debe hacer Petroperú? ¿Debe continuar con este proceso de modernización de la refinería, porque de lo que se trata es de tener combustibles limpios y de salvar la vida de millones de peruanos?

-No hay duda alguna de que la refinería se tiene que terminar, que hay que seguir con ella. Lo que se invirtió es un costo hundido y tenemos que tratar de terminar con el proyecto lo antes posible con el menor costo posible. Creo que hay que apoyar a Petroperú a hacer esta tarea y que la refinería empiece a producir lo antes posible y que espero sea en el último trimestre del próximo año.