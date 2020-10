Reforma de pensiones: ¿Qué efecto tuvo la privatización del sistema previsional?

Este martes, la Comisión de Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano del Congreso aprobó que sea una nueva entidad -el Organismo Público de Pensiones (OPP)- la que esté a cargo del sistema integral de pensiones.

Anteriormente, Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP cuestionó que se pretenda tener un nuevo organismo público encargado del sistema previsional “cuando es uno de los principales deudores de sus trabajadores por AFP”.

No obstante, según el Latinobarómetro de 2017, un 49,5% de personas consideraban que en el sistema de pensiones debía de participar tanto el sector privado como el público, como indicó Javier Olivera, profesor de Economía de la PUCP.

Un 34,7% sostuvo que debía de participar solo el sector público y un 11% se mostró favorable en que sea un sistema privado.

“Parte de los fondos pueden ser administrados por nuevos gestores de fondos, más pequeños y especializados que cobren menos, y no solo las cuatro AFP actuales”, sostuvo el economista a través de Twitter.

“La evidencia señala que la decisión de privatizar la administración se tomó de prisa, en pocos meses, sin ningún estudio o debate, con preocupación de que los mayores ganadores serían algunos empresarios y los perdedores los trabajadores de menores ingresos”, comentó Noelia Bernal, docente de la Universidad del Pacífico, en Twitter.

Como indica el texto La economía política de las reformas institucionales en el Perú: los casos de educación, salud, y pensiones, de Gabriel Ortiz de Zevallos, Hugo Eyzaguirre, Rosa María Palacios y Pierina Pollarolo, publicado en 1999, señalaba que la reforma de pensiones inicialmente nació como una propuesta del diputado Mario Roggero, pero al no tener un acuerdo en el Parlamento nacional fue presentado por los entonces ministros de Economía, Carlos Boloña, y de Energía y Minas, Jaime Yoshiyama, a Alberto Fujimori para ser aprobado por Decreto Legislativo.

Ello se buscó aprobar como un solo paquete de reforma, abarcando otros temas. “El proyecto de reforma de pensiones no fue revisado en profundidad por ningún miembro económico”, dice el texto. La aprobación del Decreto Legislativo 724, indica el documento, generó una percepción positiva en los trabajadores con un nivel socieconómico alto, dado que consideraban que el sistema de reparto les daba una pensión que no era coherente con su salario o aportes. En cambio, generó desconfianza en los empleados de niveles socioeconómicos bajos.

Pensiones

Carmen Omonte, presidenta de la Comisión de Reforma de Pensiones, indicó que el 90% de los cotizantes en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) tienen un sueldo menor a los 1.450 soles, por lo que “en las AFP, con 20 años de aportes, apenas alcanzarían una pensión de S/ 250 aproximadamente”.

Añadió que el 80% de aportantes a las AFP tienen ingresos de hasta 2.500, por lo que en 20 años de aportes “solo obtendrían una pensión estimada de 500 soles o menos”.

Omonte, de Alianza Para el Progreso, sostuvo que el Estado tiene el deber de subsidiar a quienes tienen aportes que no les alcanza llegar a una pensión mínima que sea digna. “¿El Estado debería alcanzar ese subsidio a los privados? No. Ello no tendría lógica. Si el Estado va a subsidiar pensiones mínimas, debe ser el Estado el que administre el sistema", acotó.