El Congreso de la República aprobó este lunes incrementar en 88,7 millones de dólares (o 104 millones de dólares incluido el IGV), el monto total de las garantías soberanas que respaldan las obligaciones derivadas de los Procesos de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privada.

Lo anterior permitirá, en concreto, otorgar la garantía soberana que la empresa Cobra pedía para firmar la Adenda 13 del proyecto de irrigación Majes-Sigua II, en Arequipa, y permitir su reactivación luego de más de 40 años paralizado.

Para ello, el Legislativo aprobó con 60 votos a favor la modificación del artículo 5 de la norma de Endeudamiento Público para el 2020, en el que se establecía financiar garantías para este año de solo 898,9 millones de soles. No obstante, la congresista Rosario Paredes, de Acción Popular, sustentó su proyecto para ampliar el monto hasta 987,5 millones de dólares.

“Esta ley es un beneficio para el pueblo de Arequipa, para potenciar los grandes proyectos agrarios, que tiene más de 40 año paralizado”, señaló Paredes. Según expuso, la concesionaria pedía una garantía soberana para el RIA (Remuneraciones por Inversiones Adicionales) como condición para firmar la Adenda 13.

Según refiere el dictamen aprobado, de no otorgarse la garantía soberana “originaría la caducidad del contrato y el inicio de arbitrajes que retrasarían la ejecución del proyecto por 6 u 8 años”.

Durante el debate, las bancadas de Frente Amplio y el Partido Morado solicitaron un cuarto intermedio. Argumentaron que están a favor de la reactivación del proyecto “pero no bajo la propuesta planteada” y pidieron que se devolviera a la Comisión de Presupuesto a fin de esperar, también la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas. No obstante, el pedido de reconsideración no alcanzó los votos necesarios.