Hacia finales de abril, el Gobierno creó un grupo de trabajo que elabore la estrategia para el reinicio de actividades económicas. Con la fase 4 ya en marcha parcialmente, Vega Alvear, integrante de la comisión, cuenta cómo es el trabajo con el Ejecutivo y sus propuestas que no han sido consideradas.

¿Cómo ha sido el trabajo de la comisión con el Gobierno?

La comisión trabajó bajo ciertas limitaciones, nosotros no tenemos poder decisorio, el Consejo de Ministros reservó todas las decisiones. En la fase 1, 2 y 3 propusimos muchas cosas, pero se aprobaron parte de ellas, por lo menos los sectores dinámicos de la economía como la energía, minería, industria, pesca, comercio, construcción fueron parte de ellas.

¿Qué pasó en la fase 4?

El 1 de agosto era la fase 4, el sector más sensible porque estaban los servicios, que es el que tiene la mayor incidencia en la mano de obra. El Gobierno no aceptó las propuestas que se hicieron y volvió a prorrogar las restricciones para setiembre. Ya son 7 millones de empleos perdidos. Pedimos que se tomen las consideraciones porque se ha hecho una inamovilidad vehicular los domingos y se interrumpió el turismo interno el fin de semana que estaba recuperándose; las tiendas están con un aforo del 60% y se recomendó que suba al 70%, en los restaurantes pedimos que sea de 60% y está al 50%. Son 220 mil restaurantes y el 97% son micro que tienen de 6 a 7 mesas. Antes con una aforo de 40% solo alcanzaban dos mesas y con eso no se podía pagar el alquiler del local.

¿Qué es lo que viene para la comisión?

Vamos volver a tratar los temas pendientes para que se incluyan gimnasios, progresar con los vuelos internacionales y considerar los aforos.

¿Qué le transmiten desde el empresariado?

Que en la medida en que se mantenga una inamovilidad social de esta naturaleza la demanda estará contraída. ¿De qué sirve que uno autorice la producción si no hay demanda? Si autorizo a producir a una industria, tengo que autorizar la actividad comercial que va adquirir el producto y esa querrá venderlo a un consumidor.

El Ejecutivo menciona que estamos por encima del 90%...

En autorizaciones, se puede hablar de promedios grandes, pero esa es una respuesta que va por los sectores. Hay bienes esenciales que son indispensables y esos tienen mayor demanda, pero hay otros que no son tan esenciales y ahí la caída de la demanda es muy fuerte.

¿En qué nivel de producción nos encontramos?

Hay sectores que están en alrededor del 70%, pero hay otros que están por debajo. Se tiene que ver de una manera relativa porque hay productos estacionales. Ahora viene la campaña navideña y todos se están preparando, pero también se preguntan qué va a pasar y qué van a autorizar.

