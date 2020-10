Vehículo nuevo o seminuevo: ¿Cuál conviene?

En la nueva normalidad, son dos las principales motivaciones por las que una persona evalúa adquirir un vehículo: Como medio seguro para movilizarse por la ciudad (y evitar las aglomeraciones del transporte público) o como herramienta de trabajo (para taxi o delivery, por ejemplo). No obstante, existe un dilema que cobra importancia al momento de elegir qué vehículo comprar: ¿nuevo o seminuevo?

Ante ello, OLX Autos Perú, comparte 5 características claves que debes considerar mientras se evalúa la compra de un vehículo nuevo y seminuevo.

1. Tu primer vehículo: Si estás evaluando la compra de tu primer vehículo y no tienes mucha experiencia al volante, lo recomendable es optar por un seminuevo para que no afecte tu inversión al tiempo que puedes moverte de manera más cómoda por la ciudad. Si ya tienes experiencia conduciendo y has decidido comprar tu primer vehículo para independizarte, por necesidad y estatus, no hay nada que se compare con la experiencia de adquirir tu primer auto con olor a nuevo.

2. Relación calidad - precio: Un vehículo nuevo cuenta con atributos únicos: 0 kilómetros, equipamientos, lo último en tecnología y carrocería completamente nueva. El precio será mayor comparado a un seminuevo sin embargo, actualmente las marcas ofrecen beneficios en la cuota inicial (0%) y opciones de financiamiento. En el caso de seminuevos, existen en el mercado opciones con un mínimo de kilometraje y desgaste y lo mejor de todo, no se deprecia tan rápido como uno nuevo (un auto 0km se deprecia en un 20% solo al salir del concesionario y pisar la calle). Por estos precios más accesibles puedes acceder a modelos más exclusivos.

3. Garantías y ventajas: Hoy por hoy optar por un vehículo nuevo te permite acceder a garantías extendidas de hasta 5 años, y bonificaciones en mantenimientos gratuitos por 2 o 3 veces. En cuanto a vehículos seminuevos, si bien en su mayoría no cuentan con opciones de garantía debido a que ya fueron usados, existen empresas como OLX Autos Perú que ofertan estos vehículos previamente inspeccionados en el correcto funcionamiento.

4. Gastos adicionales: En un vehículo nuevo debes prever el pago de registro de placas de rodaje, impuesto vehicular (los 3 años primeros años) y, si se adquirió con crédito, un seguro automotriz obligatorio. Para un seminuevo, si bien hay un ahorro en el pago de verificación o seguro, se debe costear el manteamiento, reparaciones y repuestos propios del desgaste del vehículo. Asimismo, la revisión técnica de rigor cada año.

5. Variedad de marcas y modelos: Tanto en autos nuevos y seminuevos existe una gama de vehículos. Según indicadores de OLX Autos Perú, el ranking de las más demandadas en vehículo nuevos son: Toyota, Hyundai, Kia, Chevrolet y Suzuki. En vehículos seminuevos: Toyota, Hyundai, Kia, Nissan y Chevrolet.

