AFP: retiros de hasta S/ 17.200 se realizarán en cuatro meses

Tras una serie de cuestionamientos, la Comisión de Economía del Congreso tuvo que ratificar ayer la aprobación del dictamen que autoriza el retiro de hasta S/ 17.200 (4 UIT) de los fondos de AFP a los afiliados que dejaron de aportar por 12 meses consecutivos.

Y es que si bien el martes ya se había dado el visto bueno, algunos puntos “quedaron en el aire”, según hicieron notar los miembros de la comisión.

Por ejemplo, no había claridad respecto a la intangibilidad del dinero que se desembolsaría de los fondos. Asimismo, se pidió precisar que los retiros se realicen por cuatro meses, de hasta 1 UIT (S/ 4.300) en cada tramo.

Es decir, el afiliado que acceda a retirar hasta S/ 17.200 recibirá el dinero en un período de cuatro meses y en partes iguales.

Cabe indicar que se estima que la medida aprobada podría beneficiar a un universo de hasta 2,1 millones de afiliados al sistema de pensiones privado de ser aprobado.

Fecha para el debate

El debate respecto a las propuestas para un nuevo retiro de los fondos de la AFP “se daría en la próxima semana por ser un tema de urgencia”, estimó José Núñez, vicepresidente de la Comisión de Economía.

Asimismo, defendió el texto de la Comisión de Economía, señalando que el que “la norma tenga tope (de retiros) resulta más factible que sacar el 100%, pues esto último dañaría al sistema y hasta a los propios afiliados”.

“No es que no se le quiera devolver su plata, el problema es que si ahorita –por poner un ejemplo– tienes 10 y lo vendes, todo se va a liquidar y terminará siendo 1”, agregó. En tanto, José Luna Morales, de Podemos Perú, volvió a insistir en que junto con el Frepap se enviará un dictamen por minoría, pidiendo la devolución total de fondos, por lo que pidió al secretario técnico de la comisión “firmar rápidamente la propuesta, una vez la alcance”.

Impacto de la medida

Por su parte, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advirtió en un comunicado que una propuesta de este tipo haría que el número de afiliados que se quede sin fondos aumente a 3,5 millones, es decir, casi el 50% del número total de cotizantes activos e inactivos.

Un mismo cálculo hizo Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School. No obstante, comentó que lo aprobado está acotado a 4 UIT y se entregará de forma mensual, “lo cual resulta menos nocivo que un retiro del 100%”, señaló.

Vale precisar que la propuesta representa un costo de S/ 14.500 millones y beneficiaría al 97% de los exaportantes.

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, se mostró en contra de la medida, sin embargo, dijo que de aprobarse un proyecto de este tipo, debería ser de la manera más acotada posible.

“El ingreso promedio de un afiliado es de S/ 1.500, y tendría que estar alineado a los ingresos. Retirar S/ 17.200 no está alineado a los ingresos, se está retirando para que ese dinero se use en otras cosas, ahí está el problema”, comenta Ferrini, quien pidió al Ejecutivo observar la iniciativa.

“Faltó una negociación”

Desde el punto de vista de la profesora de Economía de la Pacífico, Noelia Bernal, permitir el retiro de fondos para la jubilación debería quedar descartado, no obstante, aclara que el contexto actual –por la pandemia– es difícil para las familias. La economista no se cierra a la idea de un retiro total, pero para quienes realmente ya no puedan volver a trabajar o tengan una enfermedad crónica. “Lamentablemente no tenemos esa información y no hay modo de focalizar”, dijo.

Asimismo, comentó que el Ejecutivo, “con experiencia técnica”, debió comenzar la negociación con el Congreso desde que se planteó la propuesta", hace meses.

Plataforma lista por si aprueban desembolsos

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, manifestó que se encuentran evaluando varios escenarios por si se aprueba la ley que libera los fondos de la AFP.

“Tenemos planes alternativos si es que se activan los retiros, sabemos qué cosa tenemos que hacer. Tenemos la plataforma lista por si se aprueba la ley, y ponerla a disposición de los clientes”, aseveró Ferrini.

Tal como lo hizo el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el primer retiro del 25% de las AFP, Ferrini estima que la entidad monetaria actuará de manera responsable y técnica para que no se afecten los portafolios de los clientes.

No obstante, indicó que no es justo que la entidad monetaria intervenga por un error del Legislativo.

“Creo que el BCRP va a ver si va a implementar nuevamente los repos u otra alternativa, pero son herramientas para corregir un daño cuando lo que debemos hacer es no incurrir en el error”, sentenció.

La palabra

Aldo Ferrini, gerente de AFP Integra

“Estamos gestionando el portafolio como si no hubiese ningún retiro, pero tenemos planes alternativos si es que se activan los retiros. Sabemos qué cosa tendríamos que hacer, tenemos la plataforma ya lista por si se aprueba la ley”.

José Luna, presidente de Codeco

“En el pleno tendrá que votarse por el retiro de hasta S/ 17.200 o el dictamen en minoría que presentaremos por la devolución del 100%. Nueve de los 11 dictámenes vistos piden la liberación total del fondo, pero no se les considera”.

AFP, últimas noticias:

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.