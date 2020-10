María Amparo Cruz-Saco: “Hay que extender Pensión 65 antes de pensar en otro bono”

La economista María Amparo Cruz-Saco lleva más de 40 años analizando el rápido crecimiento de la población adulta mayor en el país y su impacto directo en el actual sistema de pensiones. Hoy, en medio de una pandemia y de un debate para reformar el sistema, la investigadora comparte su propuesta.

En esta pandemia y desde el lado económico, ¿se puso al adulto mayor en el centro de las políticas públicas?

Desafortunadamente no. Cuando se produce una crisis de esta naturaleza, tenemos que crear mecanismos de atención inmediatamente y los resultados de la distribución de los bonos familiares no son los más positivos. Me parece que lo observado nos debe servir de lección aprendida para integrar mejor nuestro esquema de protección social a la ciudadanía más vulnerable.

¿Se debería contemplar un tercer bono a las familias?

Yo no puedo creer que salgan ahora programas de nuevos bonos, subsidios, el retiro de recursos (supuestamente para la jubilación) que son a toda vista medidas de corto plazo, debilitando el crecimiento a futuro. En este contexto, hablar de otro Bono Familiar en diciembre o enero es menos importante que realmente revisar cuáles serán los ejes de inversión en infraestructura, en conectividad, en lo que es la sanidad y educación de los niños, el futuro del mañana.

¿Considera inoportunos los retiros de fondos en AFP u ONP?

Sí, y debería aprovecharse esta discusión para iniciar de facto una reforma de pensiones, de las que hay tantos diagnósticos que ya está hasta sobrepensada.

¿Cómo debería estar enfocada esta reforma integral de pensiones?

En este proceso demográfico de rápido envejecimiento no hay manera de que las personas que cumplan 65 años en el futuro inmediato tengan pensión. Por ejemplo, de aquellas que se aseguraron a las AFP, el 80% retiró el 25,5%, y probablemente ya lo gastó por la pandemia. En la ONP, algunos reciben una pensión de S/ 500. Y tenemos Pensión 65 que cubre a un 25% de adultos mayores, y al resto los apoya su familia. Entonces, pienso que debería extenderse la cobertura de Pensión 65, que costaría S/ 860 millones, incluso antes de pensar en un Bono Universal.

¿Quién debería administrar las cuentas de los afiliados en el nuevo sistema?

El nuevo sistema debe ser integrado. Yo mantendría las cuentas de capitalización individual que podrían ser administradas con un criterio de excelencia. Entiendo las críticas a la incapacidad del Estado, pero Cofide combina el uso de recursos públicos con administración privada. Nadie duda de que el Banco Central de Reserva (BCR), que es una institución autónoma del Estado, es una organización de excelencia y te diría que la SBS también lo es.

¿Hay otro ejemplo?

El Fondo Consolidado de Reserva que administra recursos por US$ 5.000 millones de la ONP es administrado por un equipo que incluye un representante del BCR y del Ministerio de Economía; en ocasiones con una rentabilidad incluso mayor al Fondo 2 de las AFP.

¿Y debería haber cuentas de reparto como en la ONP?

Tienen que ser cuentas individuales, pero también debería haber un componente de reparto, que te ayuda a pagar a las personas que se jubilan. Pero ¿quiénes se oponen a esta mixtura? Todos aquellos que han rechazado los populismos nacionalistas, así como aquellos que administran hoy los fondos privados, que nos trasladaron el costo de la constitución de la industria de pensiones.

¿La reforma debería aprobarse en este Gobierno?

Tengo un pronóstico reservado, porque fíjate que la reforma está vinculada a un tema tributario. El 75% de los 18 millones económicamente activos no contribuyen, ¿y por qué? Ahí directamente entran las medidas creativas de cómo formalizar el empleo, y cuáles son los incentivos para convencer a una persona que gana informalmente S/ 1.200 a ahorrar para su pensión. Todas estas medidas deben estar bien pensadas. ¿Se aportará 10% o 13% del sueldo? ¿Habrá un subsidio del Estado y para quiénes? ¿La edad de jubilación será a los 65 años en ambos sexos? ¿Y si laboro por más tiempo recibiré una pensión adicional? Entonces, ¿todo este análisis se hará de aquí a diciembre? Ojalá.

