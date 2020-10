Walter Martos sobre Bono Familiar Universal: ''No se va a pagar en ventanillas''

El premier Walter Martos indicó este sábado que el Bono Familiar Universal de 760 soles no se entregará en las entidades financieras.

''Hacemos un llamado a toda la población: no tienen la necesidad de ir al banco. Se están depositando (los bonos) en cuentas a aquellos que las tienen habilitadas. No se va a pagar en ventanillas, no vayan al banco. Ya Melcochita les ha dicho que no sean ingenuos y se queden en sus casas", expresó Martos.

Por otro lado, el premier reconoció que, junto a los representantes del Midis, MTPE, Banco de la Nación y banca privada, evaluarán los resultados del primer día de reparto del subsidio.

Finalmente, Walter Martos señaló que al momento, el call center del Bono Familiar Universal atendió 1 millón de llamadas y la página web a cerca de 5 millones de usuarios.

''Si hay algún error inmediatamente lo corregiremos'', acotó, respecto a las quejas que puedan presentarse por parte de los usuarios.