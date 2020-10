Se supervisó el pago del Bono Familiar Universal en San Martín

Este sábado se inició el proceso de pago del segundo bono familiar universal. Ello fue supervisado por la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Patricia Donayre, en la región San Martín.

Ello comenzó con la entrega del subsidio en fase 1, con el depósito en cuenta. la ministra comprobó que el inició del proceso se desarrolló sin inconvenientes en el ámbito rural.

Este bono de 760 soles se realizará a 8,4 millones de hogares en el país, demandando un gasto de 6.644 millones de soles. Del total de familias beneficiadas, 3 millones 67 mil 391 están en zonas rurales.

A detalle, el 56,9% de esos hogares rurales están ubicado en la sierra; el 26,8%, en la selva; en 15,2%, en la costa; y el 1,1% en la capital.

“Esta nueva versión del Bono Familiar Universal beneficia a los hogares que accedieron a los bonos anteriores. Sn embargo, se han dado algunos cambios en el padrón luego del cruce de data entre las diferentes bases de datos del Estado y teniendo como base el Registro Nacional de Hogares. El objetivo es que el bono llegue a los hogares que realmente lo necesitan”, expresó la ministra.

En la primera fase se depositará el bono a cuentas de los beneficiados, las personas pueden realizar también el cobro en agentes o cajeros automáticos. Este sábado se realizó ese depósito a los beneficiarios cuyo último dígito de DNI es 0. En esta primera fase se espera también entregar el bono a 1 millón 231 mil hogares de los programas Pensión 65, Contigo y Juntos.

En la fase 2 se iniciará el 30 de octubre con los ‘carritos pagadores’ de las empresas transportadoras de valores, las que llevarán el bono a las zonas alejadas o de difícil acceso. La fase 3 comenzará el 7 de noviembre y en ella se usarán los mecanismos de pago de banca celular y billetera digital. Y en la fase 4, que arrancará el 5 de diciembre, se utilizarán esos dos mecanismos de pago y la cuenta DNI para nuevos usuarios del sistema bancario.

Finalmente, el 15 de diciembre se iniciará la quinta y última fase, que será de pago presencial en lugares focalizados a hogares a los que no se les asignó una modalidad de pago porque no tienen vínculo con el sistema financiero y no se cuenta con información de número de celular. Esa fase final se desarrollará en colegios y estadios.

“El pago de esta nueva versión del Bono Familiar Universal representa la operación financiera más grande en la historia del Perú porque permitirá al Estado peruano proteger económicamente a más de 21 millones de compatriotas”, señaló la ministra Donayre.