Multas a operadoras móviles superan los 59 millones de soles entre enero a julio

Entre enero y julio de este año, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) impuso multas por un total de 59 millones 257 mil 355 soles, que son 13.783,40 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), a ocho empresas operadoras en primera instancia administrativa.

Las sanciones impuestas en los primeros siete meses de este año superan en 104% al registro del mismo período del año 2019, que alcanzó los 29 millones 105 mil 454 soles, equivalentes a 6.929,87 UIT.

En dicho periodo, Telefónica del Perú -Movistar- registra un acumulado de 41 millones 772 mil 135 soles en multas impuestas, y tiene, a su vez, la multa más alta impuesta en la historia del Osiptel, de 31 millones 764 mil 100 soles por incumplir los compromisos de mejora de los indicadores de calidad de cobertura del servicio y calidad de voz asumidos entre el primer semestre de 2016 y no remitir los compromisos de mejora de dichos indicadores, correspondiente al primer semestre de 2017.

América Móvil -Claro- acumula 7 millones 192 mil 810 soles en multas por objetar indebidamente solicitudes de portabilidad numérica, por prestar servicios de telefonía móvil en equipos con IMEI reportados como robados y por no haber efectuado las devoluciones como consecuencia de las interrupciones presentadas en los servicios, dentro del plazo establecido, entre otras infracciones.

Las sanciones a la operadora Entel Perú llegan a 5 millones 918 mil 450 soles por no haber requerido el DNI previo a la contratación y activación de líneas móviles y haber objetado indebidamente solicitudes de portabilidad. En tanto, Viettel -Bitel- acumula 1 millón 909 mil 200 soles en multas por incumplir el valor objetivo del indicador de calidad de la tasa de intentos no establecidos y por no comunicar oportunamente las interrupciones de los servicios por mantenimiento o caso fortuito, por mencionar algunas.

De acuerdo con la información de Osiptel, el 48,94% de los expedientes corresponden a multas por incumplimientos en los compromisos de mejoras de servicio de las empresas operadoras, un 12.77% por no proporcionar información en el plazo establecido o por entregar información inexacta al Osiptel, y un 7.45% por no realizar la contratación, validación o activación de un servicio sin emplear el sistema biométrico o los mecanismos de contratación aprobados por el organismo.

