Minem: Pluspetrol Norte no reconoce 1.199 sitios contaminados en el lote 192

Ha continuado la controversia entre Pluspetrol Norte y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) respecto a la remediación de los pasivos ambientales del lote 192 (ex 1 AB), en Loreto.

Es en esa situación que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) indicó que el plan de abandono presentado antes por la empresa fue rechazado al no reconocer los sitios contaminados generados que el organismo fiscalizador determina su responsabilidad.

PUEDES VER Gremios de hidrocarburos se pronuncian sobre acciones de OEFA y controversia en lote 192

“La razón principal para la no aprobación de estos planes presentados anteriormente está referido a que la empresa no reconoce 1.199 sitios contaminados que el OEFA ha determinado que son de su responsabilidad. La empresa únicamente acepta ser responsable por el abandono de 13 zonas de disposición de residuos no peligrosos y 19 emplazamientos de residuos industriales”, indicó el Minem a La República.

Asimismo, recordó que el primer plan de abandono presentado fue desaprobado en 2015; el segundo, en febrero de 2019; mientras que el tercero está en proceso de evaluación ante la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos.

A ello, el Minem añadió que “la empresa no propone medidas de remediación de suelos, sino que únicamente realiza el diagnóstico del problema”.

Remediación

Consultados respecto al Fondo de Remediación Ambiental y el monto que se utilizaría para los pasivos ambientales por este lote, el Minem indicó que se requiere la aprobación de un plan de rehabilitación, explicando que este se trata de estudios técnicos por los que se evalúa el estado del sitio impactado a ser intervenido y definir la técnica para la remediación.

“Actualmente, se vienen evaluando 30 Planes que incluyen 32 sitios impactados priorizados. Esta evaluación se realiza con la participación de otras entidades competentes”, como el Ministerio del Ambiente, el de Salud y el de Agricultura y Riego. Tras ese proceso, realizar ingeniería de detalle y contratar una empresa para ejecutar la remediación, estiman que esta empiece a ejecutarse en el primer semestre de 2021.

El exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave recordó, en Cooperacción, que el Tribunal Constitucional desestimó en agosto de 2019 el recurso presentado por las empresas privadas contra el ‘aportes por regulación’, que implica una tasa que estas deben pagar a las reguladoras de un mismo sector.