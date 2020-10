Kion peruano se abrió a 14 mercados durante la pandemia

“Es abismal la comparación de venta”, considera Manuel Llactarimay, gerente comercial de Agroexportaciones Llacta, respecto al comercio de jengibre o kion peruano, que este año resaltó en exportaciones y aumentó sus destinos.

La pandemia de la Covid-19 tuvo un efecto negativo en distintos sectores. Las agroexportaciones registraron en julio US$ 597 millones, una disminución de 8,9%, comparado a ese mes del año pasado, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Entre enero a julio, estas ventas sumaron US$ 3.654 millones, que es una caída de 3,9% a diferencia de ese periodo de 2019, sostuvo el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Lo opuesto sucede con el kion. Como señaló antes a este diario Luis Torres, presidente de Promperú, las empresas exportadoras incrementaron en 30% la demanda de productos que ayudan a la prevención del coronavirus, y que en el kion se vio “un crecimiento espectacular en los primeros meses del año”.

Los detalles del aumento

Según Mincetur, las exportaciones FOB del jengibre nacional fueron de US$ 41,5 millones en el 2019. Entre enero a julio de este año, llega a ventas acumuladas por un valor de US$ 36 millones, que es un aumento de 110,8% comparado al periodo pasado. Mensualmente, las exportaciones oscilaron entre US$ 2 millones a US$ 6,5 millones. Si bien tuvo una menor cantidad de envíos en abril, los despachos aumentaron en los siguientes meses.

Susana Yturry, gerenta de agroexportaciones de Adex, explica que esto se debe a un cierre de envíos de China –principal exportador de kion– al mercado europeo y estadounidense.

“Por la predominancia de la pandemia y el bloqueo de exportaciones de China a EEUU, se abrió una oportunidad al jengibre peruano que las empresas supieron identificar y empezaron a hacer envíos que nos posicionan en el top 5”, sostuvo.

El comercio de este producto llevó al país a ser el cuarto exportador mundial. Justamente, los ingresos por envíos del producto agropecuario a EEUU –principal destino– fueron de US$ 9,6 millones en entre enero a julio de 2019 y US$ 19,3 millones en el mismo periodo de 2020, representando un aumento de 109%.

El año pasado, la principal región productora y exportadora fue Junín, donde está la empresa Llacta, constituida en 2015 y que dos años después iniciaron las ventas al exterior.

En ese 2019, cuenta Llactarimay que vendieron un contenedor de jengibre a Panamá, mientras este 2020 aumentó a 6 contenedores, enviados a República Dominicana. “Hay una de mercado abierta para el jengibre peruano”, manifestó.

El agroexportador Llactarimay precisa que la caja de kion se vendía en US$ 20 y ahora en US$ 23. Un contenedor abarca 1.440 cajas. Reconoce que la pandemia llevó a un menor abastecimiento de la producción, “porque se cerraron varias zonas rurales donde se cultiva kion”. Actualmente vienen negociando los envíos de este producto agropecuario a Canadá y Holanda.

“Nuestra proyección es diversificar los mercados. Ya pasamos la certificación orgánica, que es muy apreciado por los consumidores europeos”, expresa Manuel.

Mercados

Según datos de Adex, el kion aumentó en más del 100% sus exportaciones a 9 países. Además de EEUU, también sucedió en Holanda –segundo destino exportador de jengibre– (148%), España (102%), Alemania (256%), Italia (137%), Brasil (1.705%), Francia (193%), Argentina (129%) y Ecuador (314%).

A su vez, de 17 países amplió sus envíos este año a 29 destinos. Esto generó que se abra nuevo mercado en 14 países –los más significativos fueron Rusia, Corea del Sur y República Dominicana– y solo dejando de exportar a Panamá y Taiwán.

“Nos han puesto en el mapa y hay compradores internacionales que no van a regresar al kion chino cuando se vuelva a la normalidad”, comenta Yturry.

¿Recuperación?

Si bien cayeron las exportaciones agropecuarias, la disminución en las agroexportaciones no tradicionales es de 1%, registrando US$ 3.290 millones.

En ello, Yturry apunta a que si bien no hay un fortalecimiento de productos, sí hay una recuperación como en la palta, los mangos y uvas frescas. Si bien las exportaciones de uvas frescas aumentó en 23,6%, registrando US$ 442 millones, gran parte de las ventas se concentran entre enero y febrero, previo a la pandemia.

En el caso de la palta, sus ventas disminuyeron 5% (U$ 667 millones), por una caída de 21% en su precio, pese a entrar al mercado de Corea del Sur. No obstante, su exportación fue mayor a la de los primeros meses de la pandemia.

En esa línea, Minagri informó que las exportaciones de paltas sumaron US$ 636 millones en los primeros siete meses del año, lo que significó un aumento de 22% en relación a lo registrado en el 2019.

Anteriormente, el presidente de Promperú, Luis Torres, indicó que el camu camu “tiene que recuperar camino”, además que hay oportunidad de las hierbas finas en el exterior.

El camu camu aumentó en 22% sus exportaciones, de US$ 1,8 millones acumulado entre enero a julio de 2019 a US$2,2 millones en 2020. Alemania, su segundo mercado, aumentó sus envíos en 420%, a US$ 245.599.

Sin embargo, hay exportadores que enfrentaron dificultades. Yturry indica que hay demora por parte de Digesa para que los agroexportadores tengan los registros sanitarios de cada producto, además que, por ejemplo, los envíos de espárragos cayeron y afrontan un aumento de costos en el flete aéreo.

Inicio del FAE Agro

Cofide informó que este martes se realizará la primera subasta del Fondo Agrícola Empresarial (FAE-Agro) por S/ 20 millones. Cabe precisar que este fondo busca otorgar créditos a tasas flexibles a cerca de 300.000 productores del país.

El programa crediticio se creó para asegurar la campaña agrícola 2020-2021, el cual comenzó en julio, por lo que lleva meses de retraso.

EEUU, principal socio agroexportador

De acuerdo al Minagri, Estados Unidos es el principal destino de las agroexportaciones nacionales entre enero a julio, con 31% de presencia.

Siguen Holanda con 17% y España con 7%.

Añadió que la balanza comercial agroexportadora registra un superávit de US$ 950 millones, al haber una menor importación, de US$ 2.704 millones de dólares en valor FOB.

Asimismo, se espera generar negocios por US$ 800 millones en la feria Expoalimentaria, en la que se priorice la presencia de productos naturales y de la amazonía.

Cabe mencionar que las agroexportaciones tradicionales disminuyeron 26,1% entre enero y julio de 2020.

La exportación de frutas se incrementó en 6,9%, registrando US$ 1.978 millones, según Mincetur.

Arándanos

Estrategia. Si bien los arándanos aumentaron sus ventas en comparación a marzo y febrero, aún sigue con una caída de 29,8%. Y es que con la posible salvaguarda de EEUU a los envíos de arándanos a ese país, el sector agroexportador viene analizando qué decisiones adoptar al respecto. Esto es en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

