Los conglomerados productivos están sobreviviendo. Luego de casi 4 meses del reinicio de sus actividades, consideran que la reactivación es una meta muy lejana y que los programas del Gobierno siguen sin considerar la realidad de las micro y pequeñas empresas (mypes).

En Gamarra, más del 70% de empresas aún no se reactiva, más de 15.000 mypes han desaparecido, las pérdidas bordean los S/ 4.000 millones desde marzo hasta la fecha y más de 60.000 personas están sin trabajo.

“Más allá de fases, lo que impide nuestra reactivación es el poco acceso a financiamiento porque las microempresas se quedaron descapitalizadas”, indica Susana Saldaña, coordinadora de empresarios del emporio.

También menciona que solo el 10% de microempresas de Gamarra podrían acceder a Fondo de Apoyo Empresarial a las Mype (Fae Mype) o Reactiva Perú, aún con las últimas condiciones cambiadas.

Saldaña comenta que el 15% no califican y el 75% solo calificaría si tuviera experiencia financiera, “o sea no tienen deuda o nunca pidieron préstamos en el sistema financiero”.

Por ello, Saldaña propuso que diseñen un producto financiero y programas reactivadores que se enfoquen realmente en las microempresas y tomen en cuenta su realidad.

En Polvos Azules, la situación no es distinta. “Las expectativas son grandes, pero lamentablemente la situación no levanta”, afirma Maribel Gutiérrez, presidenta del conocido centro comercial ubicado en La Victoria.

Advierte que aunque se anuncie que el aforo se incrementará al 60%, no significa una recuperación para los comerciantes puesto que el público no va a las tiendas, y los domingos mucho menos por la restricción de los vehículos particulares. “Ni siquiera tenemos proyecciones económicas, las cosas no están mejorando, yo no veo con buenos ojos lo que se viene en octubre”, añade.

A ello, al igual que Saldaña, refiere que no ha llegado Reactiva a pequeños y micro empresarios. “Mucha gente ha quebrado, algunos se convirtieron en ambulantes, otros no han reabierto sus locales por salud, podemos operar como máximo al 60%, porque somos los que quedamos”, explica.

Las Malvinas se abre paso

En Las Malvinas, el panorama es distinto debido a los rubros con los que se comercializa, según cuenta César Vásquez, secretario de Imagen Institucional del Frente Empresarial de Las Malvinas.

“Se venden productos ligados al sector construcción e inmobiliario, que tuvieron que parar por la emergencia, pero que ahora se están reactivando, por lo que generan demanda y mueven nuestro mercado”, expresa.

En esa línea, Vásquez declara que por ello las expectativas que tenían han sido superadas por la afluencia del público; aunque enfatiza en que la recuperación seguirá siendo lenta ya que durante la cuarentena las pérdidas ascendieron a más de S/ 350 millones. Estima que la recuperación se dará a partir del segundo trimestre del 2021.

Previo a la crisis, la facturación de las 60 galerías extendidas a lo largo de la avenida Argentina bordeaba los S/ 15 y S/ 18 millones diarios.

En ese sentido, para esta cuarta fase, este conglomerado a la vez que permitirá mayor ingreso de clientes, también habrán mayores tiendas abiertas. Así, se sumarían alrededor de 5.000 o 6.000 stands al mercado, las cuales atendían de forma virtual, pero que ahora podrán hacerlo de manera física. 

Las pérdidas aún son considerables

Antes de la pandemia, el emporio comercial de Gamarra generaba más de 100.000 puestos de trabajo, así como S/ 1.000 millones anuales para el fisco.

Las pérdidas, estimadas por sus propios comerciantes, llegarían a bordear casi S/ 6.000 millones a finales de año.

“La reactivación del emporio está detenida en el tiempo”, lamenta Saldaña.

Actualmente, en Gamarra las prendas invernales se están rematando al 50% de su precio habitual.

