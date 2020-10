El titular del Ministerio de Cultura , Alejandro Neyra, indicó este jueves que los museos, monumentos y sitios arqueológicos públicos retomarán su atención al público con aforo al 50% desde el próximo 15 de octubre.

Además, Neyra resaltó que el ingreso a estos espacios será gratuito hasta el 15 de noviembre , siendo los primeros puntos en volver al ruedo el Complejo Arqueológico Puruchuco, el Santuario Arqueológico Pachacamac y el Museo Nacional de la Cultura Peruana.

Por su parte, en el norte la reapertura se dará en el Museo de Túcume (Lambayeque), el Complejo Arqueológico Huaca Rajada (Chiclayo) y el Complejo Arqueológico Ventarrón (Chiclayo).

También se abrirán los museos del Ejército Peruano en Lima, como son el Museo Fortaleza Real Felipe, el Museo de los Combatientes del Morro de Arica, el Museo Operación Chavín de Huántar y el Museo Mariscal Andrés Avelino Cáceres – Reducto 2.

Finalmente, señalaron que para la galerías y espacios de exposición, venta y creación de artes visuales y tradicionales, estas podrán operar con un aforo al 50% de su capacidad y realizar sus actividades virtuales o de venta a domicilio.

¿Cómo programar una visita?

A través de la web del Ministerio de Cultura se deben registrar los ciudadanos.

''Se tomarán medidas obligatorias como el uso de mascarillas y la desinfección de manos y calzado. No se permitirá el ingreso de personas con temperatura corporal igual o mayor a 38°C y/o con presencia de síntomas de COVID-19, ni a quienes no cuenten con mascarilla o si esta no cubre de manera adecuada la nariz y la boca'', enfatizaron.