América Latina fue la región que tuvo menos horas de trabajo en todo el mundo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó que América Latina y el Caribe ha sido la región en donde menos horas se ha trabajado en todo el mundo.

Esto significa una pérdida estimada de casi 21% para los tres primeros trimestres de 2020, cifra que casi duplica el 11,7% respecto a la jornada a nivel mundial.

PUEDES VER: OIT: Recuperación del empleo en Perú tardaría más de 1 año

La mayor disminución se registró entre abril y junio de este año, mientras que entre julio y setiembre la caída fue de menor intensidad.

Esto, según la OIT, se debe a la paralización de actividades originada por la crisis sanitaria de la COVID-19.

“Las horas trabajadas promedio reflejan de manera agregada la subutilización global de la fuerza de trabajo, no solo por no estar ocupada sino por estarlo de manera no plena”, expresó la organización.

La OIT presentó este miércoles la segunda edición de su “Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19: Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe”, en el cual advierte de “la drástica contracción del empleo, de las horas trabajadas y de los ingresos”.

OIT, últimas noticias: