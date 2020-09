Bono renta joven sería solo para alquiler y ya no para cuota inicial de vivienda

Hace unas semanas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) adelantó algunos cambios que se realizarían al Bono de Arrendamiento para Vivienda, más conocido como Renta Joven.

Actualmente, está dirigido a jóvenes de entre 18 y 40 años de edad para acceder a un subsidio mensual de S/ 510. De dicho total, el 70% (S/ 357) es para pagar el alquiler de una vivienda y el 30% restante (S/ 153) va a una cuenta de ahorros para la cuota inicial de un inmueble nuevo.

El programa fue lanzado en octubre del año pasado, pero apenas logró colocar menos del 5% esperado. En esa línea, entre las modificaciones que propondría el MVCS —mediante proyecto de ley— está eliminar el límite de edad de 40 años, para que cualquier persona acceda al subsidio. Debido a esta variación, el programa dejaría de llamarse Renta Joven y llevará uno nuevo para su relanzamiento.

Otros cambios drásticos que sufrirá el programa, según pudo conocer La República, implican variaciones del objetivo del subsidio, el cual era garantizar el ahorro por 5 años para pagar la cuota inicial de una vivienda. Ahora, el íntegro del bono (S/ 510) sería exclusivamente para el pago del alquiler. Además, la duración del apoyo económico sería entre 1 y 2 años, con posibilidad de renovación. Esto dependerá del monto de alquiler.

Debido a la poca oferta de alquiler formal —principal problema por el que el programa no tuvo el alcance esperado—, se buscará flexibilizar los procedimientos para acreditar la condición de habitabilidad de la vivienda. Actualmente, el arrendatario necesita una declaratoria de fábrica, documento que es difícil de conseguir. En lugar de ello, se incluiría una declaratoria de inspección ocular a cargo del MVCS.

También se exoneraría del 18% del IGV a las empresas que brinden este servicio de arrendamiento. Con estos cambios —además de otros—, el MVCS buscaría duplicar la oferta de alquiler formal en el corto y mediano plazo, comentaron fuentes del sector.

Al respecto, Humberto Martínez, presidente de Capeco, sugirió que se flexibilicen los requisitos para acceder al programa estatal; por ejemplo que se reemplace la declaratoria de fábrica por una declaración jurada del arrendatario y el título de propiedad.

Asimismo, planteó que se exonere también del impuesto a la renta a las personas naturales que alquilan vivienda, ya que en este segmento se encuentra la mayor oferta y sería clave para que se obtenga información del mercado, data que actualmente no se conoce por la alta informalidad.

“El impuesto a la renta para las personas naturales hay que eliminarlo en un tramo para que esas señoras que tienen medio piso que alquilan en San Martín de Porres y que lo alquila a S/ 1.000 y no quiere pagar esos S/ 50 no lo pague porque igual no los paga. Ese impuesto a la renta no lo va a poder cobrar el Estado pero por lo menos que nos de la data, la información”, aseveró Martínez

El dato:

Alcance. De los 8.000 bonos disponibles en las tres convocatorias lanzadas por el Ministerio de Vivienda, solo se colocaron y están vigentes 282 subsidios. De los cuales, 107 se encuentran en Lima. Asimismo, hasta agosto de este año, se desembolsó un total de S/ 698.690.

Proceso. Proyecto se encuentra aún en el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, posteriormente pasaría a Consejo de Viceministros para luego ser derivado al Consejo de Ministros y una vez aprobado se enviará al Congreso de la República.

Avance de Bono Renta Joven

