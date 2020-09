Créditos hipotecarios con margen para reducir sus tasas

En mayo de este año, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se mostraba optimista en que las tasas de interés de los créditos hipotecarios disminuyan, impulsados por la reducción de la tasa de referencia de 2,25 % a 0,25 %. “La tasa de interés del crédito hipotecario ha bajado y estamos seguros de que va a seguir bajando los próximos meses”, sostuvo en ese entonces.

Sin embargo, el último martes resaltó que “la baja de tasa histórica del BCRP todavía no se ha trasladado a las tasas hipotecarias”. Y es que el interés promedio de estos créditos solo variaron ligeramente de 7,8 % a 7,7% en los últimos seis meses.

Al respecto, el economista Enrique Díaz explicó que esto se debe a que la tasa de referencia es de corto plazo, por lo que el impacto a los préstamos de largo plazo -como los hipotecarios- demora más y se influyen de otros componentes adicionales como la morosidad.

“Tendría que suceder una reducción de la tasa de referencia por mucho tiempo, más de un año, y hay que ver efectos de crisis de la cartera crediticia por el impacto de la pandemia. Cuando haya más claridad, recién podemos ver efectos en créditos de largo plazo”, manifestó.

Por su parte, el economista y director de la PAD de la Universidad de Piura, Juan José Marthans, coincidió en que la reducción del interés de referencia no tiene un efecto rápido en los créditos hipotecarios. “No debe causar sorpresa que no haya una correlación entre la tasa de referencia del BCRP y el costo de crédito hipotecario. Sabían perfectamente que no tiene un impacto rápido y directo”, acotó.

Sin embargo, señaló que sí hay espacio para que se reduzcan las tasas a través de un programa similar a Reactiva Perú, pero dirigido a los créditos de personas naturales, tales como los préstamos hipotecarios, de consumo y tarjetas de crédito. “Esta es una estrategia que aplicó el Banco Central de Chile hace 6 meses, donde definió un segmento de los recursos a efectos de favorecer las refinanciaciones, tanto para el frente de consumo como el hipotecario”.

El también exjefe de la SBS resaltó que se debe priorizar este mecanismo en los próximos meses, ya que “sin esto difícilmente habrá una reducción del costo del crédito significativo del lado del BCRP”.

Decisión de los bancos. Marthans enfatizó que también los bancos deben reducir las tasas. “Van a tener que escoger entre reducir inteligentemente o enfrentar potenciales pérdidas patrimoniales”, acotó.

