China se recupera de la pandemia y exportaciones peruanas de madera aserrada crecen 5.5%

Perú exportó un total de US$ 12 989 000 en madera aserrada durante el primer semestre del 2020, un incremento de 5.5% en comparación al mismo periodo del año anterior debido a una mayor demanda de China. Sin embargo, el sector dejó de generar 33% menos puestos de trabajo.

De acuerdo a un informe de la gerencia de Servicios e Industrias extractivas de ADEX, las exportaciones de este insumo en enero (US$ 3 351 000) se incrementaron en 74.6%, mientras que en febrero (US$ 2 698000) crecieron 134.8%. En los siguientes tres meses, se presentaron caídas de -20%; en marzo, -63.2%; en abril y -68.2% en mayo. Junio cerró en positivo 46.8%, y en julio volvió a caer -13.8%.

El principal destino de exportación en estos siete meses del año fue China (US$ 5 449 000) con una participación de 41.5% del total, y un incremento de sus pedidos de 49.4%. Le siguió República Dominicana (US$ 2 753 000) a pesar de sufrir una caída de -38.8%.

Tercero en el ranking se ubicó México (US$ 1 808 000) con una contracción de -55.9%, seguido de Vietnam (US$ 1 135 000) con un crecimiento de 79.3%. Ecuador completa el top 5 (US$ 590 692).

“Los despachos de este producto iniciaron con pie derecho los primeros meses del año, sin embargo, con la emergencia sanitaria se tuvieron dificultades, especialmente, en los meses de marzo, abril y mayo. A pesar de ello, la proyección a fin de año es positiva”, precisó la gerente de Servicios e Industrias Extractivas, Lucía Rodríguez.

No obstante, la paralización en los mercados internacionales por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) perjudicó la cosecha forestal que se realiza entre los meses de mayo y noviembre, y a la industria de la madera en su conjunto. No se podrá recuperar el 100% de la producción prevista para el 2020.

Además, la exportación de madera generó 10.819 puestos de trabajo entre enero y julio del 2020. Son 5137 empleos menos que el mismo periodo del año anterior.

Cabe destacar que la madera aserrada es el segundo producto más importante de los despachos de madera, representa el 27.3% del total y es solo superado por los semi manufacturados (US$ 28 402 000). Del mismo modo, se exportaron productos para construcción como muebles y sus partes; madera chapada y contrachapada; productos manufacturados; hojas, chapas y láminas; leña y carbón vegetal, y tableros de fibra y partículas.

