Por: Luz Alarcón y Christian Silva

A cuatro meses del reinicio de actividades, la economía viene operando al 96%. En ese sentido, la fase 4 que abarca los rubros de entretenimiento y vuelos internacionales se iniciaría el 1 de octubre, según anunció la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva.

“Esta fase 4 será gradual, no queremos poner en riesgo el control de la pandemia. Este primer componente será elevado en la sesión de Consejo de Ministros”, precisó Alva y añadió que se evalúan dos líneas de acción: el reinicio de nuevas actividades y la ampliación de aforos en los rubros ya autorizados.

Y es que, según informó Miguel Vega Alvear, miembro de la Comisión Multisectorial para la reactivación económica, entre las propuestas que plantearon al Gobierno está elevar a 60% el aforo de atención de restaurantes en local −actualmente es 40%−.

Asimismo, se planteó autorizar el funcionamiento de los gimnasios y de los vuelos internacionales. También quedan pendiente los cines y centros de esparcimiento.

“Son 220.000 restaurantes que pusieron un aforo de 40%, que es altamente insuficiente. El 96% de los restaurantes son microempresas”, comentó Vega Alvear a La República.

Por su parte, la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rocío Barrios, indicó que el sector alista los protocolos sanitarios para los tragamonedas, ferias y eventos.

Sobre la nueva previsión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sobre la caída económica para este año en -12,7%, Alva afirmó que el MEF mantiene las proyecciones en -12%.

En línea con la etapa de reactivación, la ministra Alva indicó que además de impulsar a la oferta a través de los programas crediticios con garantía del Estado como Reactiva Perú, buscan generar empleos temporales para incentivar el consumo.

“Las empresas están listas para vender sus productos, pero si no hay quién les compre estamos en problemas”, manifestó la titular del MEF.

En ese sentido, adelantó que se ampliará, a través de un decreto de urgencia, el programa Arranca Perú 2 a S/ 2.000 millones adicionales y generará 100.000 empleos a nivel nacional. Solo en este año esperan ejecutar S/ 875 millones.

La titular del MEF añadió que se otorgará más de S/ 110 millones a las regiones de San Martín, La Libertad y Cusco, cada una. Además, la mitad del monto del primer Arranca Perú (S/ 3.000 millones) ya estaría en etapa de contratos.

Asimismo, recordó que el Ejecutivo viene trabajando en programas que incentiven la contratación del empleo formal, lo cual será aplicado en el último trimestre del año.

Inversión pública

María Alva sostuvo que este mes aumentó la ejecución de la inversión pública comparado con setiembre del 2019, debido a la “estrategia muy agresiva del MEF en desplegar asistencia técnica en las regiones”. Sin embargo, las expectativas del MEF son que la inversión pública caiga -15,5% este año, como indica el Marco Macroeconómico Multianual. Y para el BCRP, el descenso sería de -19%, según su último reporte de inflación.

Mientras que para el 2021, tanto el MEF como el BCRP prevén un crecimiento de 21,7% y 11%, respectivamente.

Por su lado, Manuel Rivera, socio de Impuestos de EY Perú, consideró que la inversión pública se contraería 30%, aunque esto se recuperaría en el 2021, dependiendo de la voluntad política para lanzar los proyectos de inversión.

Sostuvo que si bien Arranca Perú puede dinamizar la economía a través del gasto público, “la principal barrera son las municipalidades, que tienen que ejecutar este presupuesto, ya que no cuentan con un récord positivo de ejecución de gasto”.

Rafael Ugaz, director ejecutivo de Proinversión, apuntó a que hasta mediados del 2021 se espera adjudicar 14 proyectos por US$ 2.800 millones y lograr que 8 proyectos por cerca de US$ 3.000 millones sean declarados en interés. A ello, se suman los US$ 12.037 millones en proyectos para ejecutar mediante la modalidad de gobierno a gobierno y los más de US$ 150 millones por 37 proyectos por Obras por impuestos que esperan adjudicar.

De esta forma, el total de inversiones a adjudicar llegaría a casi los US$ 18.000 millones.

MEF asistirá al Congreso el 30 de setiembre

La ministra Alva informó que el 30 de setiembre asistirán a la Comisión de Economía del Congreso para informar sobre el proyecto de ley para dar pensiones proporcionales en la ONP.

Indicó que la propuesta que presentaron “no genera más problemas de lo que intentan resolver”, a diferencia de la iniciativa del Parlamento. “Vamos a insistir con exponer nuestros puntos”.

Añadió que, con el premier Walter Martos, se reunirán con las bancadas para tratar los detalles de la propuesta, considerando que hay espacio de diálogo entre ambos poderes para tratar el tema, pese a que el Legislativo insistirá con la devolución de aportes.

La palabra

María Alva, ministra de Economía

“Estamos yendo a toda máquina para reactivar la economía. Se vienen 10 meses para trabajar a toda potencia y cumplir con el objetivo de entregar al próximo Gobierno una economía recuperada”.

