Reactivación económica: Grupo multisectorial y Ejecutivo se reunirán este martes por Fase 4

En espera aún se encuentra el ingreso a la Fase 4 de la reactivación económica. Por ello, la Comisión Multisectorial para la reanudación se actividades económicas se reunirá este martes 22 de septiembre a las 8 a.m. para debatir ello con el Poder Ejecutivo.

Así lo señaló Miguel Vega Alvear, integrante de este grupo de trabajo, a La República, recordando que las recomendaciones habían sido desestimada por el Ejecutivo en agosto.

“Estamos convocados mañana (martes) a las 8 a.m. para ver la Fase 4, porque en agosto propusimos varias medidas necesarias, pero el gobierno no la tomo en cuenta, sino que prorrogó por setiembre las mismas medidas que estaban en la Fase 3. Quedó pendiente de resolver el sector más sensible que es servicio, porque tienen mucha incidencia en los empleos", indicó.

Entre las propuestas que volverán a plantear al Gobierno está elevar a 60% la capacidad máxima de atención de restaurantes en local -actualmente es 40%-, la autorización de los gimnasios, además de los vuelos internacionales -mencionado por el Ejecutivo en ocasiones anteriores-.

“Son 220.000 restaurantes que pusieron un aforo de 40%, que es altamente insuficiente. El 96% de los restaurantes son microempresas", comenta Vega Alvear.

Asimismo, se pedirá que se restituya el transporte de vehículos privados durante los domingos, considerando que hay aglomeración en el transporte público.

Sin embargo, reconocen que en las dos últimas reuniones de la comisión no participó el Ministerio de Salud, por lo que esperan que este martes asista este sector a través de uno de sus representantes para conocer el sustento de las restricciones.

