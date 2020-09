Ciudadanos hicieron plantón en Trujillo para pedir que empresas paguen a Sunat

Un grupo de ciudadanos en Trujillo se apostó en el monumento de la Plaza de Armas para exigir al Tribunal Constitucional delibere a favor del pueblo y que 158 empresas no se vean beneficiadas de no pagar 9.256 millones de soles en deudas tributarias al Estado.

“Tenemos grandes empresas que quieren beneficiarse con no pagar al Estado su deuda. (...) Por plazos prescritos, esta sería mayor y ascendería a 40.000 millones. Hay un club de deudores que siempre quieren verse beneficiados evadiendo los tributos que le corresponde al estado”, sostuvo el congresista Lenin Bazán a la prensa.

Grandes corporaciones, entre ellas, Odebrecht, Graña y Montero, Telefónica del Perú, Latam Airlines, Buenaventura y Southern Perú, Scotiabank, la clínica Ricardo Palma, Las Bambas, Cerro Verde, Lindley, Backus, etc., le deben al Estado impuestos no declarados y, ahora, apelan a la prescripción para no pagar dicha deuda. Para ello, buscan que la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1421, que los obliga a pagar, sea declarada inconstitucional.

En este grupo de empresas, son 158 las que dejarían de pagar 9.256 millones de soles en deudas tributarias al Estado si el Tribunal Constitucional dice que el Decreto Legislativo Nº 1421 va contra las normas constitucionales.

“El Tribunal constitucional debe decidir a favor de la sociedad y no de las grandes empresas. Con el dinero de las deudas, lograríamos cubrir gran parte del pago a los pensionistas de la ONP, pago a los fonavistas, bono universal y equipamiento en salud para combatir la COVID-19”, sustenta el parlamentario por el Frente Amplio Lenin Bazán.

Mañana martes, el TC tiene previsto debatir la ponencia presentada por el magistrado Ernesto Blume, quien planteó declarar inconstitucional la citada disposición, a pedido del Colegio de Abogados de la Libertad, que la semana pasada se desistió de la demanda.

