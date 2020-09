Cinco consejos para mejorar las finanzas familiares en la pandemia

La pandemia ha traído consigo una serie de cambios y dificultades para todos. Y es la economía familiar la que se ha visto golpeada por todos los acontecimientos que hemos venido afrontando en los últimos meses.

Muchas familias han sido afectadas por reducciones salariales, pérdida de empleo, cierre de negocios. Ante esto, el doctor Guillermo Dulanto, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, brinda algunos consejos para mejorar las finanzas familiares en este contexto.

1. Llevar un control de los gastos. Uno de los puntos más importantes es tener un estricto control de los gastos familiares. Realizar un presupuesto con ingresos y egresos bien definidos, que nos permita ver cuáles serán nuestros principales gastos en los próximos meses; y ver si vamos a necesitar buscar otra fuente de ingresos o si podremos crear un pequeño fondo de ahorros.

En una situación normal, se recomienda ahorrar un mínimo del 10% de los ingresos. Sin embargo, bajo las actuales circunstancias, el especialista recomienda comenzar con el monto que podamos. Eventualmente, se podrá ir generando un fondo mayor.

2. Emprende un negocio familiar. En caso de no contar con un ingreso fijo o de tener una reducción en el mismo, es buena opción emprender un negocio familiar, siempre y cuando se tengan las capacidades para ello; y el espíritu emprendedor.

Esta sería una buena manera de invertir para generar ganancias. Venta de productos alimenticios o dar servicios de mucha demanda durante esta pandemia son oportunidades que, prácticamente, garantizan, resultados favorables. De no tener claro en qué y cómo invertir, es mejor ahorrar: poner el dinero a plazo fijo en un banco.

3. No uses tu dinero para cosas superfluas. Reducir los gastos variables como agua, energía y combustibles y, también, reducir o eliminar los gastos superfluos como diversión, moda, etc. es una buena forma de optimizar el dinero. Es mejor proyectar esos gastos para mejores épocas.

4. Solicita un préstamo solo si es realmente necesario. Si piensan en adquirir un préstamo, este debe ser solo en caso de urgencia o si piensan invertir. Se debe tener en cuenta que las cuotas mensuales no deben exceder el 20% o 25% de los ingresos y se deben realizar en moneda local.

5. Usa tu CTS con prudencia. En caso de perder el empleo, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) debe usarse de manera prudente, haciendo una proyección de cuántos meses se podría estar desempleado, y no usarlo para gastos innecesarios.

El especialista de la UDEP, además, señala que en estas circunstancias es importante realizar un presupuesto familiar cada tres meses en promedio e irlo adecuando a los nuevos acontecimientos que se vayan presentando.

Asimismo, indica que, si se estamos pensando en invertir o emprender, lo mejor es pensar en venta de productos de primera necesidad ya que será más fácil ingresar y mover este tipo de productos en el mercado.

Finanzas, últimas noticias

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.