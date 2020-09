Empleo cerraría el año a niveles pre-COVID, pero con 500 mil puestos formales menos

Entre abril y junio, la población ocupada en el Perú se redujo en 39,6%, ello significó que 6,7 millones de personas perdieran su empleo, esto debido a la paralización de casi todos los sectores económicos producto de las medidas del Ejecutivo para mitigar la propagación de la Covid-19.

Sin embargo, al ya estar en la fase 3 de la reactivación económica y próximos a ingresar a la fase 4, los puestos de trabajo se han ido recuperando. Y es que, de acuerdo al último informe del INEI, entre junio y agosto la pérdida de empleo en Lima Metropolitana fue menor a los meses previos. Se registró 1,3 millones de empleos destruidos.

Para el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estas cifras son alentadoras, por ello estiman que para el cuarto trimestre de este año la cifra de ocupados sería de 17,1 millones de personas, nivel similar al registrado en el mismo periodo del 2019, el cual fue de 17,4 millones.

No obstante, estos datos también revelan que no se trata de empleo de calidad. Al desagregar los datos, se observa que el empleo formal en el cuarto trimestre del año sufriría una contracción del 9,5%, mientras que el informal crecería 1,5% en ese mismo periodo.

Esto significa que los puestos de trabajo informales serían 200.000 más y los formales 500.000 menos que hace un año. Así, al término del año, 4,7 millones de personas tendrían un empleo formal y 12,4 millones estarían en el subempleo.

“Tenemos un país en el que el empleo típicamente ha sido bajo y más bien el subempleo ha sido más alto”, aseveró Julio Velarde, presidente del BCRP.

Para Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo, más que informalidad o formalidad, lo que se evidencia es precarización del empleo de todo tipo.

“En el caso de los independientes, se ha precarizado porque están vendiendo menos y tienen menos ingresos y es peor calidad de vida. Los asalariados informales, muchos de ellos no han encontrado su puesto de trabajo y han tenido que autoemplearse como independientes”, comentó Cuadros.

Proyecciones a la baja

Los indicadores del empleo se explican por la contracción que tendría la economía este año. En el Reporte de Inflación de setiembre de 2020, presentado ayer, el BCR revisó sus estimaciones a la baja y ahora prevé que el PBI caerá en 12,7%, ya no 12,5%. Esto debido a la postergación de la fase 4 de reactivación económica, el cual se espera que inicie en octubre.

En tanto, para el 2021, el BCRP estima que la economía crecerá 11% y ya no 11,5%, como proyectó en junio. “La caída va a ser mayor pero también la recuperación del próximo año va a ser menor”, acotó Velarde.

El banquero también remarcó que recién en el 2022 la economía llegaría a niveles pre-Covid. En esa línea, el empleo formal también se recuperaría en ese periodo, ya que se esperaría que sectores como la construcción y servicios -que absorben mucha mano de obra- vuelvan a dinamizarse.

Finalmente, la tasa de desempleo para el cuarto trimestre de este año llegaría a 8,1%.

Consumo privado e inversión pública tendrían mayor caída

Según el Reporte de Inflación del BCRP, el consumo privado para este año se contraería en 10%, caída más brusca a la que se proyectó en junio (-9,4%).

“El impacto en la actividad económica no solo es porque los sectores están cerrados, sino porque estos que están cerrados no reciben ingresos y, al no recibir ingresos, tampoco consumen”, explicó Velarde.

Para el 2021, el consumo privado crecería 8% y ya no 9%, como estimó antes.

La inversión pública también sufrió una revisión a la baja. El ente monetario ahora espera que tenga una caída del 19% anual.

Esta nueva cifra es más del doble a lo que estimaba el BCRP hace un mes (-8,5%).

Los datos

Mejoras. Para este año, el BCRP prevé caídas menos severas en los sectores construcción (-22,2%), manufactura (-18,5%) y comercio (-17,8%).

Recuperación. Sector agropecuario y pesca serán los únicos que tendrían un crecimiento.

Caída. Inversión privada se contraería 28,5% este año por el cese temporal de actividades.

