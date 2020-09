BCR sobre retiro del 100% de la AFP: “Si tuviera que hacerse algún retiro tiene que ser muy pequeño”

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde se pronunció sobre el proyecto de ley que busca permitir el retiro del 100% de las AFP y manifestó que para una decisión de ese tipo debe de tomarse en cuanta que esos recursos son destinados para la jubilación del afiliado.

“La AFP no puede ser como el cajero automático que uno va cuando hay necesidad. Son fondos para la vejez, la vejez es dura y es terrible si no se tiene los recursos. Estamos haciendo que mucha gente no pueda tener recursos para su vejez y eso tiene que tenerse en cuenta siempre”, dijo Velarde durante la presentación del Reporte de Inflación.

No obstante, el banquero propuso que en caso se quiera aprobar un retiro, este debería ser acotado.

“Si tuviera que hacerse algún retiro, tiene que hacerse muy controlado, muy pequeño y acotado a cantidades relativamente pequeñas por dos o tres meses”, dijo el funcionario del BCRP.

Finalmente, Velarde resaltó que mientras no se diseñe otro mecanismo de pensiones, las AFP serán fundamentales para efectos del ahorro de interno y del mercado de capitales.

