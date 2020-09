La ministra de Economía, María Alva, no fue censurada por el Congreso ya que no se alcanzaron los 66 votos suficientes. A favor estuvieron 46, en contra 73 y en abstención solo 3.

Solo las cuatro bancadas impulsoras de la moción (UPP, Podemos, Frente Amplio y Frepap) votaron a favor, mientras que las otras cinco restantes votaron en contra.

“Una moción no puede ser solamente un ‘cúmulo de emociones e indignaciones’. No se está censurando por temas objetivos, sino por temas ideológicos”, expresó Diethell Columbus de Fuerza Popular.

Fernando Meléndez, portavoz Alianza para el Progreso, votó en contra aduciendo que defenderán la institucionalidad.

“Entusiasma la claridad con que se expuso las posibles soluciones a las observaciones que planteamos. Eso nos pareció suficiente”, agregó Otto Guibovich, vocero de Acción Popular.

Un MEF aislado

Es necesario resaltar que estos cuestionamientos no solo han sido objeto de críticas por los parlamentarios, sino también por diversos especialistas.

En tal sentido, la distribución de los bonos fue una de las primeras soluciones para darles liquidez a las familias y la que hasta la fecha tarda en llegar a los bolsillos de los beneficiarios.

Expertos como el economista Luis Arias Minaya indicaron que hacía falta mayor coordinación entre entidades del Estado porque se anunciaban subsidios sin acordar fechas, y se exigió la participación de todo el sistema financiero para no colocar la carga solo en el Banco de la Nación (BN).

Asimismo, otros como Óscar Dancourt, expresidente del Banco Central de Reserva, sugirieron un bono realmente universal, sean los trabajadores asalariados o independientes.

De igual modo, se impulsó el programa Reactiva Perú. Aunque luego se supo que en su primera fase no logró llegar al número de mypes proyectado, ya que estas, según el BCRP, habían recibido solo un 25% del total de créditos. Por lo que las grandes empresas fueron las más beneficiadas.

Otra medida criticada es la tardía respuesta del Gobierno en el caso de los afiliados a la ONP —advertida por la economista Noelia Bernal —. Es necesario remarcar que el Ejecutivo lo anunció después de varios meses —con un subsidio descartado por Alva en abril— y retomado cuando el Congreso ya tenía una autógrafa.

A ellos se suman las críticas de especialistas como el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros, quien consideró que la reactivación económica se dio de manera inoportuna e irresponsable.

El dato

ONP. El Ejecutivo tiene hasta el 18 de este mes para determinar si oficialmente se promulga u observa el proyecto del Congreso que permite el retiro de hasta S/ 4.300.

Reacciones

Daniel Olivares, congresista del Partido Morado

“El error de la ministra de Economía es no saber escuchar las críticas y las propuestas. No apoyamos la censura, pero espero que entienda que trabajar en equipo no es solo una frase bonita”.

