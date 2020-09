Gamarra: El 70% de empresas aún no se reactiva y pérdidas bordean los 4.000 millones de soles

Más del 70% de empresas aún no se reactiva, más de 15.000 mypes han desaparecido, las pérdidas bordean los 4.000 millones de soles desde marzo hasta la fecha y más de 60.000 personas están sin trabajo, afirmó la coordinadora de empresarios del emporio.

“Regresamos después de 4 meses de paralización, por esfuerzo de los empresarios de Gamarra. En julio empezamos un promedio del 30%, pero no nos hemos logrado reactivar, porque en agosto caímos mucho más, mucha gente que trataba de empezar han vuelto a cerrar y hay quienes se están yendo”.

Las pérdidas, según Saldaña, llegarían a bordear casi 6.000 millones de soles a fines de año.

Asimismo, mencionó que hasta el momento no se ha resuelto el problema del comercio informal, el dumping, subvaluación y contrabando.

“Necesitamos ayuda para ayer, ya no podemos más”, añadió Saldaña, quien también manifestó que hay un stock no vencido (prendas de verano, uniformes escolares) y no producido (campaña de invierno, del día de la Madre, del padre y Fiestas Patrias). “La de julio representa casi el 45% de nuestra venta anual, en ese mes hay el día de la madre, del padre de la fiestas patrias, empieza la campaña escolar”.

Cabe agregar que antes de la pandemia, el emporio generaba más de 100.000 puestos de trabajo, así como 1.000 millones de soles anuales para el fisco, y 50 millones de soles al año para la Municipalidad de La Victoria.

Respecto a la reactivación económica, solo el 10% de microempresas (de las 32.000 existentes) de Gamarra podrían acceder a Fae Mype o Reactiva Perú, aún con las últimas condiciones cambiadas.

El 15% no califican y el 75% solo calificaría si tuviera experiencia financiera. “O sea no tienen deuda o nunca pidieron préstamo en el sistema financiero”.

Es por ello que Saldaña propuso que diseñen un producto financiero y programas reactivadores que se enfoquen realmente en las microempresas y tomen en cuenta su realidad. Asimismo, que los créditos y garantías sean para y sobretodo las microempresas y se quiten las barreras de acceso.