¿Cómo reconocer si un billete es falso?: recomendaciones para evitar estafas

Si bien la pandemia del nuevo coronavirus llevó a que muchos pagos de bienes y servicios se realicen por medios digitales, algunos comerciantes, taxistas y otros ciudadanos aún emplean dinero en efectivo al no tener la posibilidad de contar con dichos mecanismos. Ante esta situación, corren el riesgo de ser estafados con billetes falsos.

Para prevenir estos incidentes, debemos estar atentos a una serie de detalles al momento de recibir los billetes. La República conversó con Abraham de la Melena, experto en billetes y monedas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quien explica las particularidades a tener en cuenta y qué recomendaciones seguir para evitar estafas.

Tocar, mirar y girar

El especialista asegura que el verdadero impacto de la falsificación de billetes "se da cuando sorprenden a las personas de escasos recursos”, así como aquellos que ganan sueldo mínimo o viven del día a día.

Por ello, el BCRP propone una forma sencilla de verificar la autenticidad de un billete mediante tres pasos: “Toque, mire y gire”.

La primera acción se refiere al contacto con el billete a través del tacto. “Los billetes peruanos auténticos están hechos 100% de algodón. Por lo tanto, la textura, resistencia y hasta el sonido del billete son herramientas para autenticarlos. En la medida que va circulando, va tomando una textura de tela. El falsificador hace sus billetes en papel Bond”, explica De la Melena.

En la segunda acción, mirar, hay un detalle importante: la marca de agua. Este elemento de seguridad aparece en la zona libre de impresión y puede apreciarse cuando el billete es colocado a la luz. Reproduce el rostro del personaje principal, el valor en números, y una figura personalizada para cada denominación.

“La marca de agua está formada por las propias fibras de algodón del papel, no está impresa. Si uno la observa con detenimiento, va a ver múltiples tonalidades, desde la más oscura hasta la más clara. ¿Qué hace el falsificador? Imprime la marca de agua en el anverso o reverso, y esta sólo tiene dos tonos: el claro y el oscuro”, señala el experto del BCRP.

Elementos de seguridad de un billete. Foto: BCRP.

Por último está la acción de girar el billete. El valor en números de este, que se ubica al costado de la marca de agua, está hecho de una tinta que cambia de color. “Cuando pones el billete a la altura de tus ojos, el número se ve de color fucsia. Si inclinas levemente el billete hacia atrás, va a cambiar a un color verde”, indica De la Melena.

Adicionalmente a esto, los billetes de 100 y 200 soles cuentan con un hilo de seguridad que se aprecia en parte sobre la superficie del papel. “Esos hilos tienen unas imágenes: cuando giras levemente el billete de arriba hacia abajo, esas imágenes se mueven radicalmente”, agrega el especialista.

El hilo de seguridad aparece en los billetes de S/ 100 y S/ 200. Foto: BCRP.

Este proceso de verificación no suele tardar más de 7 segundos. “Recibo un billete, lo toco, lo pongo al trasluz, veo la marca de agua, giro para ver la tinta que cambia de color, y el hilo con las imágenes si fuera un billete de 100 o 200. Le recomiendo a la gente hacer por lo menos estas tres acciones y no centrarnos solamente en un elemento de seguridad", manifiesta el experto.

¿Echarle alcohol al billete hace más difícil saber si es falso?

En estos tiempos de pandemia, muchas personas aplican alcohol sobre sus billetes con el fin de evitar contagios con el coronavirus. ¿Afecta esta práctica a su verificación? De la Melena lo niega rotundamente.

“No va a tener ningún impacto en la calidad del billete, no se va a decolorar, no se va a maltratar si echamos un poco de alcohol. Ahora, tampoco lo vamos a sumergir en alcohol. Si lo rociamos no hay ningún problema”, aclaró el experto, quien también hizo énfasis en el lavado de manos como medida preventiva ante la COVID-19.

