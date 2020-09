Crisis política paralizaría aún más programas económicos del Estado

Con la difusión de unos audios que involucran al presidente Martín Vizcarra en el caso Richard Swing, difundidos este jueves en el Pleno del Congreso, se agrava la estabilidad del Gobierno, y según especialistas, ello repercutirá en la economía.

''Estamos viendo la repetición de episodios anteriores como la vacancia de PPK o la disolución del Congreso. En un año super incierto, se le suma ahora más incertidumbre golpeando a la economía en las expectativas y comportamiento de los agentes económicos'', comenta a La República el economista Armando Mendoza.

El especialista asegura que el comportamiento natural de los inversionistas privados es la precaución, y con el trajín político, ello se agrava, haciendo que corran menos riesgos, lo que lastraría en la capacidad que se tiene ahora para reactivar la economía en plena pandemia de la COVID-19.

Mendoza enfatiza que, de prolongarse la tensión política, la inversión pública irá cortando su ritmo hasta el punto de paralizar los planes del Estado.

''Se pueden presentar retrasos en la ejecución de programas del Gobierno, y si a ello le sumas la ineficiencia, los escándalos de corrupción o elementos como el centralismo o nepotismo y todos los ismos que, mal que bien, dentro de todo no colapsan gracias a funcionarios que ponen el pecho a la bala para asegurar que avancen las licitaciones o compras estatales... nadie se la va a querer jugar ahora por una gestión si no sabe si va a seguir'', precisa.

Por su parte, la economista Noelia Bernal coincide que en materia económica ya se había dejado de pisar el acelerador con las constantes intervenciones del Congreso hacia la titular del MEF, María Antonieta Alva.

''Por el momento la economía iba lenta porque la misma ministra (Alva) ha estado yendo a discutir su moción de censura. Naturalmente eso a cualquier cabeza de Ministerio, hace que no se tomen decisiones rápidas como se quisiera. En las inversiones, ahora, no se tomarán decisiones importantes porque no saben si (el Ejecutivo) va a seguir'', sostiene.

Asimismo, Bernal aterriza la incertidumbre en las inversiones al detenerse, por ejemplo, la ampliación de negocios, la compra de plantas o maquinarias, así como lanzamientos de productos al mercado. ''Todas esas pequeñas decisiones se detienen hasta que no haya un escenario claro'', agrega.

Finalmente, la economista advierte que la tendencia al alza del dólar - ya marcada en este tiempo, a su criterio - continuará, haciendo que la gente termine comprando en la divisa estadounidense por miedo a la incertidumbre, a modo de acumulación de valor.