Hace unas semanas, el presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, anunció que luego de 41 años la institución decidió modificar su política monetaria. De esta manera permitiría que la inflación pueda estar por encima del 2%, algo que antes se buscaba evitar.

El objetivo de esta medida es reactivar la economía y mantener un mercado sólido sin generar un brote de inflación.

El alto funcionario de la institución agregó que no se elevarían en el corto plazo las tasas de interés de referencias −que actualmente se encuentra en 0%− en caso la inflación supere el 2%, ya que el factor principal que se tomará en cuenta sería la mejora del mercado laboral.

Para el economista Javier Zúñiga, lo que está haciendo la FED va en sentido correcto, debido a que se está buscando ampliar la meta del 2% en la inflación para que haya más gasto y de esta manera las empresas puedan tener mayores ganancias, y así puedan seguir contratando personal.

“Son medidas para que las empresas vuelvan a estar bien y para tratar de colocar la mayor cantidad de gente que ha perdido el empleo”, comentó.

El experto agregó que a pesar de que esta medida va en contra de la “teoría” porque usualmente los bancos centrales buscan reducir la inflación, es una decisión que se toma para beneficiar al mercado laboral.

Por su parte, Juan José Marthans, director de Economía de la Escuela de Dirección PAD, explicó que esta medida impactará en un impulso al alza de la inflación norteamericana, pero vendría acompañada con un proceso de reactivación.

“El problema va a ser cuando haya pasado el Covid-19, cuando haya que reducir el balance de la Fed y cuando empiece a subir la tasa de interés. Ese es el problema más serio que va a enfrentar EEUU, no necesariamente es la mayor inflación”, advirtió el experto.

¿Se puede aplicar en Perú?

Ambos especialistas coinciden en que no sería lo adecuado que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) replique la medida, ya que el camino que ha tomado el ente emisor es el correcto, al reducir la tasa de referencia en 0,25% e inyectar liquidez al mercado a través de Reactiva Perú para que no se rompa la cadena de pagos.

Zúñiga recalcó que si bien algunos países pueden tomar de referencia las acciones de la FED, no todas podrían tener el mismo impacto positivo.

“Es un camino contra la teoría, porque después de subir los precios no puedes bajarlos, pero en un país de alto consumo (EEUU) sí funciona la oferta y la demanda, ya que si no se vende el producto lo bajan. En el caso de Perú no sucede así”, recalcó Zúñiga al explicar por qué no sería replicable en el país.

Por su parte, Marthans acotó que le parece acertado que el BCRP también haya reducido la tasa de encaje.

“El BCRP y la SBS están aplicando lo correcto en el corto plazo. Esa es la receta convencional”, sentenció Marthans.

FMI pide seguir apoyando a empresas y a trabajadores

La directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alentó a los gobiernos a seguir apoyando a las empresas y trabajadores para prevenir la destrucción de millones de empleos.

Expresó que si bien varios países en el mundo han relajado sus medidas de confinamiento, permitiendo que las empresas se reactiven, la grave recesión provocada por la pandemia global continuará y la mejoría “es improbable” sin que haya una vacuna.

“Para asegurar que la recuperación siga, es esencial que este apoyo (a empresas y trabajadores) no sea retirado de una forma prematura”, dijo la ejecutiva del organismo.

El dato

Medidas. El 16 de marzo de este año, la Reserva Federal acordó reducir su tasa de referencia de 1% a 0%, ello ante el impacto que venía provocando la pandemia del coronavirus en la economía mundial.

