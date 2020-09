Bono Familiar Universal beneficiarios Perú 2020| bonouniversalfamiliar.pe | Desde hace algunos meses el Gobierno inició la distribución del Bono Familiar Universal de 760 soles, como parte de un paquete de subsidios para sopesar el efecto económico que tuvo la pandemia del coronavirus. De esta forma, desde el último 11 de agosto se viene pagando el Segundo tramo del Bono Familiar Universal que tiene como beneficiarios a 2,5 millones de familias, que no recibieron algún otro subsidio; según la información proporcionada por la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Patricia Donayre.

Del mismo modo, se anunció que 8.5 millones de familias peruanas se verán beneficiadas con el Segundo Bono Familiar Universal. Este giro aún no tiene una fecha confirmada, pero se conoce que será entregada a hogares, tanto del sector urbano como rural, cuyos integrantes no estén en planilla pública o privada y no tengan ingresos mayores a los S/ 3.000.

¿Qué es el segundo Bono Familiar Universal de 760 soles?

Este Segundo Bono Familiar Universal es una estrategia del Gobierno del presidente Martín Vizcarra para subsidiar económicamente a las personas que se ven afectadas por los efectos del nuevo coronavirus.

Este subsidio será entregado a un total de 8.5 millones de hogares, tanto del sector urbano como rural, y cuyos integrantes no estén en planilla pública o privada y no tengan ingresos mayores a los S/ 3.000, según informó el Ejecutivo.

Los que reciben el Segundo Bono Familiar Universal

El Segundo Bono Familiar Universal será destinado a 3 millones de hogares del sector rural (cuyo pago será asumido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) y 5.5 millones de hogares del sector urbano (responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo).

El cronograma de pago para este Segundo Bono Familiar Universal será anunciado próximamente. Para evitar estafas y robos, el Estado recomienda no dar sus datos, claves o número de cuenta a terceros y únicamente informarse por los canales oficiales del Gobierno.

Bono Familiar Universal LINK segundo padrón

Si quieres saber si figuras en la segunda lista del Bono Familiar Universal de 760 soles correspondiente a la primera entrega del subsidio, entra al siguiente LINK. En él, conocerás las fechas de entrega y los lugares autorizados para retirar los 760 soles.

Por su parte, Patricia Donayre, titular del Midis aseguró que se usarán los padrones de la Reniec para localizar a los beneficiarios.

¿Cómo consultar tu Bono Universal?

1. Accede a la página web del Bono Familiar Universal haciendo clic en este link: bonouniversalfamiliar.pe.

2. Escribe el número de fecha y emisión de tu DNI.

3. Haz clic en ‘No soy un robot’ y luego en ‘consultar’.

4. Verifica si eres uno de los beneficiarios y la fecha en que podrás cobrar el monto.

La fecha de cobro del Bono Familiar Universal

El presidente Martín Vizcarra estimó que esto sucederá en el mes de setiembre, pero la fecha exacta todavía no ha sido confirmada.

Hasta cuándo se entregará el Bono Familiar Universal

Se calcula que la entrega del primer Bono Familiar Universal debió culminar en agosto. En caso no se llegue a retirar el monto de 760 soles, este se puede cobrar hasta treinta días después de haberse terminado el estado de emergencia.

¿Cuándo se publica el segundo padrón del Bono Universal?

El segundo padrón de beneficiarios del Bono Familiar Universal ya fue emitido y los beneficiarios empezaron a cobrarlo desde el último 11 de agosto.

Lo que comenzará a regir desde setiembre es el Segundo Bono Universal, donde estarán reunidas las personas del primer padrón y el segundo padrón.

Para verificar si estas en la lista, puedes ingresar a bonouniversalfamiliar.pe.

Requisitos para cobrar el Bono Familiar Universal

El Midis determinó tres condiciones principales para acceder al bono universal.

1. No haber recibido ningún bono del Estado: bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Rural ni el Bono Independiente.

2. Ningún integrante del hogar debe estar registrado en la planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

3. Ningún miembro del hogar debe tener ingresos mayores a S/ 3.000.

Cómo cobrar el Bono Familiar Universal

Para que los beneficiarios puedan cobrar el Bono Familiar Universal, deben ingresar a https://bonouniversalfamiliar.pe/, colocar número y fecha de emisión de DNI. A continuación, se mostrará los tres tipos de modalidades de pago a los que pueden ser asignados:

- Depósito en cuenta: Si el autorizado para el cobro o perceptor tiene cuenta en algunas de estas entidades financieras: Banco de la Nación, Interbank, BBVA, Scotiabank, CrediScotia y Banco de Comercio se depositará en su cuenta y podrá cobrarlo en cualquier cajero, ventanilla o agentes corresponsales de la Entidad Financiera a nivel nacional, según corresponda.

- Banca Celular: Si al autorizado para el cobro o perceptor le asignaron esta modalidad, podrá cobrar el bono en cualquiera de los cajeros o agentes corresponsales del Banco de la Nación a nivel nacional. Para ello, deberá culminar con la validación de datos que se le exija en la plataforma, y así afiliarse a la Banca Celular del Banco de la Nación.

- Carrito pagador: Dada la dispersión de la zona rural, se realizará el pago del Bono Familiar Universal a través de los vehículos de las empresas transportadoras de valores (ETV) a nivel de centros poblados. En los próximos días se publicará el cronograma de pagos.