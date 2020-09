En Walden o la vida en los bosques, Henry David Thoreau dijo que “las cosas no cambian; somos nosotros los que cambiamos”. La pandemia ha inmovilizado a negocios y proyectos, pero no a sus creadores.

El virus obligó a hallar nuevas formas de generar ingresos y empleo. Para ellas y ellos, la crisis también es entendida como una oportunidad.

En estos tiempos ya no se trata de ganar, sino de continuar existiendo.

Delivery de botiquines

Cuando El Infusionista estaba abierto, sobre sus vitrinas se podía observar las fórmulas químicas de sus cócteles, hoy todos permanecen en la oscuridad porque los bares aún no están permitidos.

Sus brebajes y macerados medicinales —obtenidos a partir de hierbas, cortezas, raíces o frutos de algunas plantas— están por cumplir tres años y sus fundadores, Jorge Chung, Luis Carrión y César Davey, encontraron la manera de que perduren.

“Antes de la pandemia no existía la coctelería delivery, sí licorerías, pero un bar llevado a casa no”, comenta Jorge.

Hoy, en el segundo piso del local, han creado un laboratorio para seguir elaborando sus tragos, pero disgregados. Es decir, no te llevan la bebida preparada, sino los elementos para hacerla.

“Hemos tenido que desintegrarlos para que la gente los vuelva a integrar en casa”, menciona.

Y, siguiendo su concepto de droguería o farmacia, ahora ofrecen cuatro botiquines, los cuales contienen cócteles como Transfusión, Panacea, Tónico xx, Berry Mule y otros más.

Estos tienen complementos como frutas deshidratadas, posavasos y códigos QR para acceder a una playlist del propio bar y un tutorial para hacer la bebida.

Además, Jorge anuncia que están elaborando inciensos relacionados a las fragancias del bar.

“Incluso también queremos trasladar la experiencia del olor”, comenta.

Confiesa que le han sugerido abrir como restaurante, pero no quiere desvirtuar el concepto de su marca, por lo que aguardará hasta que ya no haya riesgos, tanto para sus trabajadores como para sus clientes.

La idea es resistir, señalan. Mientras tanto, ya sea en las calles del Centro de Lima o en Miraflores —en donde están ubicados—, el silencio nocturno y el mutismo del choque de botellas y copas seguirán imperando.

Hombres lobo en línea

Eureka Café tiene 4 años, y fue la primera cafetería lúdica del país.

La dinámica consistía en entregar juegos de mesa a sus usuarios dentro de su local para que puedan batirse a duelo mientras comían algún keke o tomaban refresco.

En marzo las cosas se tornaron confusas y, conforme avanzaba el tiempo, tuvieron que idear otra estrategia para continuar con vida.

“Regresar como cafetería lúdica iba a ser complicado, por la cantidad de personas y trabajadores dentro del lugar. Y competir solo como cafetería iba a ser complejo, los costos fijos iban a ser elevados, por eso no continuamos de tal forma, pero sí decidimos dar la experiencia en casa”, explica Jorge Muñoz, su creador.

De los 12 trabajadores que había, ahora solo quedan 4.

Si se han podido sostener ha sido gracias a sus ahorros y préstamos de familiares.

Jorge indica que anteriormente ya vendían los juegos, pero esto solo representaba el 5 % de los ingresos, ahora significan el 100 %.

Los más comprados son el Dobble, Virus!, Dixit, Catán y Quoridor. Sus precios van de S/ 60 a S/ 200. Al mes se venden alrededor de 130 juegos.

Y si algún usuario tiene dudas respecto al juego que compra, también se le puede explicar vía online.

Aunque también, junto a sus clientes, juegan a través de páginas como Board Game Arena, un servicio de juegos de mesa en línea.

Se organizan por videollamada y grupos de Whatsapp. “Jugamos los sábados, ahora estamos pensando en realizar un torneo mensual”, agrega.

Uno de los juegos que más solicitan es Los hombres lobo de Castronegro.

Jorge espera que a más tardar en un año puedan regresar a funcionar con normalidad.

Kpop Live

El baile —en esencia el Kpop, uno de los géneros musicales que viene evolucionando y fortaleciéndose desde 1990— también ha recurrido a las transmisiones en vivo para poder sostenerse, puesto que los salones aún permanecen cerrados.

Luego del apoyo de sus alumnos, Estefany Acuña, más conocida como Steff, abrió su taller virtual llamado Kpop Live Sessions.

Anteriormente, sus clases se dictaban presencialmente en la escuela D1.

También estaba cerrando propuestas con otras escuelas y pensaba instruirse con maestros de Europa. Iba a grabar videoclips y comerciales, pero el cierre de actividades llegó inesperadamente y todo eso desapareció.

Hoy ha iniciado este proyecto a largo plazo, mediante el cual puede apoyar económicamente a su familia. Y, aunque los ingresos no son muy altos, considera que por el momento pueden sostenerse.

Steff empezó bailando marinera norteña, aunque fue a los 16 años cuando, luego de muchos conflictos internos y problemas de ansiedad, decidió que quería dedicarse a la danza.

Primero se instruyó en D1. Un par de años después se convirtió en colaboradora de la misma.

Luego tomó clases de hip hop, house, street jazz, contemporáneo, jazz, dancehall y muchos más. Y el año pasado fue designada como profesora de Kpop en dicha escuela.

“El Kpop me ayudó a formarme. Con base en ello, quiero que más personas amen la danza y su proceso personal, para ser mejores cada día como bailarines y como personas”, explica.

Hoy, mediante su taller online, reúne a sus alumnos, pero también a chicos de diferentes ciudades del país que les gustaría aprender, pero que no pueden pagar una clase presencial o simplemente no pueden viajar a Lima.

Steff cree que esta forma de enseñar puede conservarse.

“El taller me permitió llegar a ellos, llevar mis métodos y mi conocimiento a un precio asequible. Así que no me gustaría cortar ese vínculo con ellos”, señala.

Ella confiesa que es muy Kpoper old school, sin embargo, trata de incorporar a sus clases coreografías antiguas y nuevas de Super Junior, Girl’s Generation, Big Bang, SHINee y también de BTS, EXO, Black Pink, TWICE, entre otros.

Steff afirma que la danza es una terapia, “sana por dentro para mostrar tu verdadero yo por fuera”.

Energía recíproca

¿La música está en silencio? Para la productora, cantautora y dj Lara Nuh, la industria está cambiando.

Los festivales, conciertos, fiestas y terrazas están buscando la manera de reeditar el arte y el entretenimiento.

La electrónica es uno de esos géneros que le permite estar más cerca de lo normal con el público, uno está rodeado por los aplausos, el baile y el calor humano, la consola dispara los sonidos y controla y descontrola a quienes la rodean.

“La energía que uno da y recibe es inigualable. Allí hay una forma de expresión que se ha visto imposibilitada, genera impotencia, y afecta en un plano económico y emocional”, manifiesta.

Lara cuenta que la puesta en escena es una fuente importante de ingresos para los músicos que se encuentran dentro de este rubro, aunque menciona que están buscando y replanteando los medios para sostenerse.

“Hay un reenfoque hacia el estudio”, indica.

La pandemia no solo le ha permitido abocarse más a la composición y creación, sino también compartir lo que produce con sus seguidores.

“Se han dado actividades a nivel digital, fiestas por Zoom que tienen un costo”, expresa.

El dato

Fase 4. El inicio de esta etapa de la reactivación económica sería en el mes de octubre, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Salud. El Gobierno indicó que se está culminando la fase 3, pero aclaró que el inicio de la fase 4 dependerá de los indicadores de salud.

Progresiva. El Ejecutivo sostuvo que de dar paso a la fase 4, las diferentes actividades se iniciarían de manera gradual.

