Cuando el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) se creó, allá en 1973, se hizo bajo dos flojas premisas: que el trabajador peruano podía mantenerse en un empleo formal por 20 años, y que siempre se tendría la suficiente cantidad de afiliados para pagar la planilla de los jubilados, pues de eso se trata la Oficina de Normalización Previsional (ONP): de contribuciones solidarias intergeneracionales.

Pero llegaron los noventa y las AFP aparecieron en el país. Muchos trabajadores se pasaron al nuevo sistema incentivados por el bono de reconocimiento; y se hicieron cambios en la ONP sin considerar el mercado informal en el país, lo que complicó más el acceso a una pensión de sus afiliados.

PUEDES VER ONP: Lo que dicen los afiliados ante propuesta del Ejecutivo

Hoy el Ejecutivo propone iniciar una reforma estructural en el SNP. Los jubilados, sin embargo, piden eliminar el engorroso camino para tramitar –a la fecha– su pensión.

El caso de Alarcón

“Si tienes 65 años y estuviste en la misma empresa toda tu vida, entonces el trámite para acceder a la pensión es rápido. De lo contrario, es un largo camino”, cuenta Óscar Alarcón, a modo de testimonio pero también con el fundamento de los cientos de casos que existen en la Central Nacional Jubilados del Perú (Cenajupe), que él preside.

PUEDES VER Traslado de ONP a AFP: conoce cómo se gestiona el bono de reconocimiento

Cuando a Óscar le tocó jubilarse fue a la ONP con la ilusión de alcanzar una pensión razonable, tras haber aportado 27 años. Pero la entidad le reconoció solo 22 años de aporte.

“Si bien igual accedí a una pensión, quería que sinceraran mi situación, pero era gastar en abogados”, señaló Alarcón.

Cabe indicar que, hasta el 2018, ingresaban al Poder Judicial alrededor de 6 mil demandas, en promedio, por año de los afiliados contra la ONP.

PUEDES VER ONP: 50 mil jubilados de Arequipa podrían acogerse a la pensión con 10 años de aporte

Y si bien en el 2019 se aprobó una ley para que la entidad se allane a los juicios, a julio de este año, la ONP pudo reducir su carga procesal en un 54 %, “pero es insuficiente”, señaló Alarcón.

Todo se sustenta

En diálogo con La República, Hilda Sandoval, gerenta general de la ONP, respondió que –incluso en la emergencia sanitaria– los trámites de jubilación demoran solo siete días, pero siempre que el afiliado tenga la documentación a la mano.

“Nuestra primera opción es buscar en nuestra base de datos los aportes declarados, pero cuando no exista indicio pedimos al asegurado algún documento adicional, una boleta de pago o una carta. Si no tiene, se buscan fuentes externas, lo que dilata el proceso de pensionamiento”, admitió.

Cabe indicar que la ONP no tiene información sistematizada antes de 1999. ¿Qué hace en esos casos? “Agotamos toda fuente de información, pero cuando no la hay, se solicita documentación adicional al afiliado. Si no, se hace verificación en campo, visitando la empresa donde laboró”, refiere.

Cenajupe también advierte que consigna casos de empleadores que no realizaron los aportes. Sobre este punto ¿qué hace la ONP?

“Si esto sucede el trabajador no se perjudica, se le reconoce siempre que esté debidamente sustentado”, recalca Sandoval.

PUEDES VER Gobierno y Congreso discuten salidas para aliviar crisis de afiliados de ONP

Es decir, el afiliado debe buscar “en un mar de documentos”, aseveró el representante de la Cenajupe y agregó que “por eso necesitamos que haya un representante de los jubilados y afiliados en la dirección de la ONP, si no ¿quién vela por nosotros?”, exhortó.

Las deudas de empresas con la ONP

La gerente general de la ONP, Hilda Sandoval, informó que, a junio de este año, la deuda de las empresas por concepto de contribuciones de sus trabajadores asciende a S/ 2.100 millones.

El 87 % de la deuda corresponde a empresas privadas, y el resto del sector público.

PUEDES VER Cambios al reglamento de la 19990 de la ONP se aprobarán a mediados de este mes

“Es preciso indicar que el 92 % de ese monto adeudado ya se encuentra en cobranza coactiva, llevado a cabo por la Sunat, y el 5 % se encuentra en proceso concursal en el Indecopi”, señaló la gerenta.

Recordó además que existe un proceso de fraccionamiento de deudas para los gobiernos regionales y locales, que se encuentra en ejecución.

Datos

Contribución. Los afiliados aportan el 13 % de su sueldo mensual al fondo de la ONP. Y para acceder a pensión, deben cumplir con 20 años de contribución sustentados y tener 65 años de edad.

PUEDES VER Ejecutivo envió proyecto de ley al Congreso sobre los cambios estructurales en la ONP

En plena emergencia. Según la ONP, durante la pandemia, se han otorgado más de 13 mil pensiones de forma virtual. Asimismo, hay 2.300 solicitudes para verificar información de los candidatos a jubilarse.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.